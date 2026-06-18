Letní měsíce jsou obdobím, kdy chce většina z nás hodit každodenní starosti za hlavu. Tomu plně odpovídá i letošní motto České televize „Léto bez tíže“. Podle Milana Fridricha, ředitele divize Program a digitální služby ČT, je hlavním cílem nabídnout divákům silné příběhy, oblíbené pořady i přenosy z kulturních akcí.
„Chceme být společníkem pro letní dny i večery – bez stresu, bez spěchu, ale s kvalitním obsahem, který je pro Českou televizi typický,“ uzavírá s tím, že letní sezona na obrazovkách odstartuje už na konci června.
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Hlavní kanál ČT1 vsadí během prázdnin na osvědčenou klasiku a humor. Diváci se mohou těšit na pokračování premiérové série s inspektorkou Candice Renoirovou a na další díly oblíbených Četnických humoresek. Velkým lákadlem budou společné večery od 2. července, kdy se na obrazovky vrátí téměř kultovní seriál Most! a hned po něm retro jízda Volha s vykutáleným Standou Pekárkem.
Nedělní večery na Jedničce pak nabídnou pohodu pro celou rodinu v podobě nestárnoucích filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Doplní je obě řady minisérie Docent či kriminální série Ďáblova lest a Ztracená brána.
Letní sportovní smršť na ČT sport
Mimořádně nabité léto čeká sportovní fanoušky. Tím největším lákadlem bude fotbalové mistrovství světa z USA, Kanady a Mexika, kterého se po dlouhých dvaceti letech účastní i česká reprezentace (11. června až 19. července).
Diváci se ale mohou těšit také na domácí mistrovství světa v hokejbalu (20. až 28. června), slavnou cyklistickou Tour de France (4. až 26. července), tuzemskou Olympiádu dětí a mládeže (od 21. června) a srpnové mistrovství Evropy v atletice.
Program ČT2 potěší milovníky zahraniční tvorby a světových hvězd. Na obrazovkách se objeví premiéry seriálů Robin Hood a Montmartre, ale také legendární Sandokan nebo detektivní série s Tomem Selleckem v roli Jesseho Stonea. Filmovou nabídku ozdobí francouzské komedie s Louisem de Funèsem a Jeanem-Paulem Belmondem, chybět nebudou ani snímky s Alainem Delonem, Pierrem Richardem či Robertem Redfordem.
Výjimečným počinem na Dvojce bude uvedení kompletní série filmů Rocky, kterou ČT2 zařadila k osmdesátým narozeninám herce Sylvestra Stalloneho. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci hitů jako Moje tlustá řecká svatba nebo muzikálu Největší showman.
Koncert u Eiffelovy věže i „exkluzivky“ zahraničí
Kulturní ČT art nabídne v létě možnost připomenout si desetidílný dramatický seriál Nabídka, který pojednává o divokých událostech v zákulisí před natáčením a během produkce slavného filmu Kmotr. Hudební fanoušky potěší slavné muzikály Funny Lady nebo Divotvorný hrnec, tradiční přenosy z festivalu Smetanova Litomyšl i živě přenášený koncert od Eiffelovy věže v Paříži.
Nejmladší diváky na ČT :D zase potěší hrdinové ze seriálů Tlapková patrola a Dobrodružství medvídka Paddingtona, které doplní magazín DVA3 a přírodopisný pořad Terčin zvířecí svět.
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Pozadu nezůstane ani iVysílání, které během letních měsíců nabídne pestrou škálu exkluzivních zahraničních seriálů plných humoru i napětí. V červenci streamovací platforma uvede britskou komedii Daddy Issues, irský thriller s prvky černého humoru Sestry až za hrob a hřejivý rodinný seriál Svědectví barevného ostrova na motivy předlohy Astrid Lindgrenové.
V srpnu pak internetovou nabídku rozšíří upřímné a syrové britské drama z lékařského prostředí Tohle bude bolet a mrazivý finský sociálně-kritický thriller Helsinský syndrom, který diváky zavede do napínavé situace v novinářském newsroomu.