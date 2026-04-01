„Na velikonoční neděli nebude Česká televize vysílat svou politickou diskusi. Obdobně tomu tak bylo i v uplynulých letech,“ potvrdil iDNES.cz Radek Konečný z tiskového oddělení veřejnoprávní stanice.
Stejně tak nebude pravidelná politická debata ani na Nově. „V neděli 5. dubna pořad Za pět minut dvanáct nevysíláme,“ uvedla Zuzana Křížková za televizi Nova.
Naopak televize Prima i o Velikonocích svou politickou debatu Partie v pravidelném čase odvysílá.
Velikonoce na Nově a Primě: Šíleně smutná princezna, Rocky, Na lovu i Sandokan
Všechny tyto tři televize si pro diváky během velikonočních svátků připravily speciální program.
Česká televize propojí duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. V nabídce ale nechybí ani pohádky a rodinné filmy. Na Velikonoční pondělí 6. dubna veřejnoprávní televize chystá další ročník už tradiční velikonoční charitativní sbírky Pomozte dětem jako speciál soutěže Peče celá země.
Velikonoce na ČT: Pohádky, bohoslužby a dětem letos pomůže Peče celá země
Na Primě pak diváky pobaví například Šíleně smutná princezna a kanál Prima KRIMI oslaví osmé výročí sérií detektivních příběhů.
Nova odvysílá na platformě Oneplay animovanou Pyšnou princeznu a diváci se mohou těšit i na velikonoční speciál soutěže Na lovu či sváteční zápletky v seriálu Ulice.