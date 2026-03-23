Omezení poplatků výrazně dopadne na hospodaření, varují ČT a ČRo. Chtějí diskusi

Částečné zrušení poplatků by pro Českou televizi a Český rozhlas mělo zásadní dopad na jejich hospodaření. Obě instituce se ale nejprve chtějí seznámit s detaily připravovaného návrhu zákona, aby mohly vyčíslit, o jakou číst výnosů přijdou. Vládní koalice chce v úterý ve Sněmovně navrhnout zrušení televizních a rozhlasových poplatků pro lidi nad 75 let a některé další skupiny.
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek Chudárek. (25. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)
Volba generálního ředitele České Televize, Hynek Chudárek a Milan Fridrich....
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury...
Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral podepisuje Memorandum o...
Vedení České televize v prohlášení na sociální síti X uvedlo, že se nejprve musí seznámit s přesným zněním poslaneckého návrhu, aby mohlo určit, jaké dopady by změny v poplatcích měly. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v lednu na jednání Rady ČT uvedl, že osoby starší 65 let stojí za 47 procenty celkového výběru poplatků. Zrušení jejich povinnosti poplatek platit by podle něj bylo likvidační.

„Nyní jsou schválené a Radou ČT odsouhlasené pětileté plány, které vycházely z loňského navýšení televizích poplatků, a na které jsou připravené jednotlivé rozpočty – na projekty výrobní i investiční,“ uvedla televize v reakci na připravovaný návrh.

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Televize upozornila, že má mimo jiné uzavřené smlouvy na dramatickou tvorbu až do roku 2031 a také nakoupená práva na sportovní pořady. Z toho vyplývají i závazky, se kterými by se v případě odstoupení musela ČT podle vedení vypořádat.

„Již teď ale lze říct, že pokud k těmto anoncovaným změnám dojde, tak uzavřené Memorandum o naplňování veřejné služby, které je přímo spojené s platnou legislativou a bylo uzavřené s platností do roku 2030, se stává nerealizovatelným,“ dodal mluvčí ČT Michal Pleskot s tím, že Memorandum neřeší jen to, co má televize dělat. Definuje také parametry kolik a čeho má mít ve vysílání procent, za kolik peněz to může a má udělat a co má konkrétně vysílat.

Chudárek bude podle prohlášení nadále dělat kroky zaměřené na zachování současného poplatkového systému. Cílem je podle ČT zajistit stabilní a předvídatelný příjem pro další období.

Odpuštění poplatku seniorům by bylo pro Českou televizi likvidační, řekl Chudárek

Vedení Českého rozhlasu se o připravovaném poslaneckém návrhu dozvědělo v pondělí z médií, uvedla mluvčí Lidija Erlebachová. Znění návrhu podle ní nebylo s ČRo předem projednáno. „Pokud by přitom takové změny měly nabýt účinnosti již v letošním roce, šlo by o příliš rychlý a netransparentní postup s potenciálně významnými dopady na ekonomické fungování médií veřejné služby,“ upozornila.

Mluvčí ČRo také uvedla, že předchozí změny mediální legislativy se připravovaly v delším časovém horizontu a doprovázela je široká politická i odborná diskuse.

ČT a Rozhlas lze financovat jinak než poplatky, důležitá je nezávislost, řekl Pavel

„Považujeme za důležité, aby případné změny financování veřejnoprávních médií byly připravovány transparentně, předvídatelně a po řádné debatě se všemi dotčenými stranami. Jde o otázku veřejného zájmu a o stabilitu služby, kterou Český rozhlas poskytuje veřejnosti,“ uvedla Erlebachová. K diskuzi vyzval také generální ředitel ČT Chudárek.

Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pondělí po jednání koaliční rady oznámil, že vládní koalice chce návrh na zrušení části poplatků podat v úterý. V případě schválení by poplatky kromě seniorů nad 75 let nemuseli platit ani nezaopatření mladí lidé do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Výjimku by měly i firmy, nyní poplatky neplatí jen ty malé do 24 zaměstnanců. Podle ministra kultury Oty Klempíře by zákon měl platit už od poloviny letošního roku.

Problém s Trumpem je, že má v něčem pravdu, říká investor Jonáš

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Kdo další místo Moravce? ČT znovu povolá Dolanského z kritizované debaty

Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták...

Nedělní politická debata České televize bude mít opět jiného moderátora. Role se znovu ujme Lukáš Dolanský. Informaci pro iDNES.cz potvrdil ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena....

23. března 2026  16:51,  aktualizováno  17:57

Česká vlajka ve filmu Spasitel rozvířila vášně. Proč ji má Ryan Gosling na rukávu?

Snímek z filmu Spasitel

Do českých kin dorazil americký film Spasitel natočený podle bestselleru Andyho Weira. V hlavní roli nedobrovolného astronauta exceluje Ryan Gosling. Bouřlivou diskusi na sítích vyvolala česká vlajka...

23. března 2026  16:48

USA posílají k Íránu tisíce mariňáků. Možná obsadíme Charg, varovaly spojence

Loď amerického námořnictva USS Boxer v Tichém oceánu (27. února 2026)

Americká armáda urychlila vyslání tisíců příslušníků námořní pěchoty a námořnictva na Blízký východ, uvádí portál The Jerusalem Post. Spojené státy podle něj nyní intenzivně zvažují okupaci či...

23. března 2026  16:36

Rafinovaný a odvážný film, slibují recenze. Podívejte se na ukázku Nevděčných bytostí

Snímek z filmu Nevděčné bytosti

Pátý celovečerní snímek režiséra Olma Omerzu Nevděčné bytosti si odbyl světovou premiéru na 73. ročníku MFF v San Sebastiánu, přičemž první zahraniční recenze hovoří o odvážném a rafinovaném snímku....

23. března 2026  16:35

Zvrat se nekonal. Klíčový svědek podržel obžalované v kauze parkovacího domu

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Dnešní pokračovaní soudu s bývalým primátorem Pardubic Martinem Charvátem a dalšími obžalovanými z kauzy parkovacího domu zvrat nepřineslo. Klíčový svědek ve větvi stavebního dozoru potvrdil verzi...

23. března 2026  16:21

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

23. března 2026  16:14

Motorkář ujížděl policii, pak ho našli v rybníce. Zemřel v nemocnici

Záchrana muže z rybníka u Horšovského Týna. Muž nejprve ujížděl před policejní...

Kriminalisté z Domažlic vyšetřují smrt devětadvacetiletého motorkáře. Ten nejprve ujížděl před policejní hlídkou, později ho našli v rybníce. V kritickém stavu ho přepravili do nemocnice, kde později...

23. března 2026  16:11

Za hodinové natírání plotu si podvodníci řekli 86 tisíc. Seniora odvezli do banky

ilustrační snímek

Těžko uvěřitelný případ se stal minulou středu v Havlíčkově Brodě. K seniorovi se vetřela parta chlapů. Tvrdili, že jdou natřít plot. Po hodině „práce“ si řekli o 86 tisíc korun. Protože je senior u...

23. března 2026  16:10

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Zrušeny budou...

23. března 2026  11:02,  aktualizováno  16:05

Mám velkou prosbu, volby musí vyhrát Fico, žádal Lavrova před lety Szijjártó

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v roce 2020 volal do Moskvy a žádal o pomoc. S čím? S výsledky voleb v sousedním Slovensku. Výhra opozice, ke které nakonec skutečně došlo, by podle něj...

23. března 2026  16:03

Firmy vyvážející zbraně musí zajistit ochranu. Když ne, nedostanou licenci

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Vlastníci firem, které mají licenci na výrobu a vývoz zbraní, se musí postarat o důkladné zabezpečení vlastních objektů. „Pokud to nebude odpovídající, nemohou očekávat, že dostanou vývozní licenci,“...

23. března 2026  5:50,  aktualizováno  15:58

