Vedení České televize v prohlášení na sociální síti X uvedlo, že se nejprve musí seznámit s přesným zněním poslaneckého návrhu, aby mohlo určit, jaké dopady by změny v poplatcích měly. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v lednu na jednání Rady ČT uvedl, že osoby starší 65 let stojí za 47 procenty celkového výběru poplatků. Zrušení jejich povinnosti poplatek platit by podle něj bylo likvidační.
„Nyní jsou schválené a Radou ČT odsouhlasené pětileté plány, které vycházely z loňského navýšení televizích poplatků, a na které jsou připravené jednotlivé rozpočty – na projekty výrobní i investiční,“ uvedla televize v reakci na připravovaný návrh.
|
Televize upozornila, že má mimo jiné uzavřené smlouvy na dramatickou tvorbu až do roku 2031 a také nakoupená práva na sportovní pořady. Z toho vyplývají i závazky, se kterými by se v případě odstoupení musela ČT podle vedení vypořádat.
„Již teď ale lze říct, že pokud k těmto anoncovaným změnám dojde, tak uzavřené Memorandum o naplňování veřejné služby, které je přímo spojené s platnou legislativou a bylo uzavřené s platností do roku 2030, se stává nerealizovatelným,“ dodal mluvčí ČT Michal Pleskot s tím, že Memorandum neřeší jen to, co má televize dělat. Definuje také parametry kolik a čeho má mít ve vysílání procent, za kolik peněz to může a má udělat a co má konkrétně vysílat.
Chudárek bude podle prohlášení nadále dělat kroky zaměřené na zachování současného poplatkového systému. Cílem je podle ČT zajistit stabilní a předvídatelný příjem pro další období.
|
Vedení Českého rozhlasu se o připravovaném poslaneckém návrhu dozvědělo v pondělí z médií, uvedla mluvčí Lidija Erlebachová. Znění návrhu podle ní nebylo s ČRo předem projednáno. „Pokud by přitom takové změny měly nabýt účinnosti již v letošním roce, šlo by o příliš rychlý a netransparentní postup s potenciálně významnými dopady na ekonomické fungování médií veřejné služby,“ upozornila.
Mluvčí ČRo také uvedla, že předchozí změny mediální legislativy se připravovaly v delším časovém horizontu a doprovázela je široká politická i odborná diskuse.
|
„Považujeme za důležité, aby případné změny financování veřejnoprávních médií byly připravovány transparentně, předvídatelně a po řádné debatě se všemi dotčenými stranami. Jde o otázku veřejného zájmu a o stabilitu služby, kterou Český rozhlas poskytuje veřejnosti,“ uvedla Erlebachová. K diskuzi vyzval také generální ředitel ČT Chudárek.
Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pondělí po jednání koaliční rady oznámil, že vládní koalice chce návrh na zrušení části poplatků podat v úterý. V případě schválení by poplatky kromě seniorů nad 75 let nemuseli platit ani nezaopatření mladí lidé do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Výjimku by měly i firmy, nyní poplatky neplatí jen ty malé do 24 zaměstnanců. Podle ministra kultury Oty Klempíře by zákon měl platit už od poloviny letošního roku.