Cosmopolitan prošel redesignem, má nové rubriky i redakční posily

„Životy dospělých mileniánek jsou sice plné protipólů, ale troufnu si říct, že nás všechny pojí to hlavní: touha žít naplno. Čtenářky Cosmopolitanu jsou dívky a ženy, které vědí přesně, co se jim líbí, ale nepřestávají kvůli tomu rozšiřovat své obzory a zkoušet nové věci. Právě naopak! Nová struktura, design a především obsahová strategie Cosmopolitanu to zohledňuje – udává směr, je průvodcem i kamarádkou, co naslouchá, ale hlavně: povzbuzuje a nebojí se růst společně se čtenářkami a vzájemně se posouvat. Naší misí je nejen inspirovat, ale i vtáhnout co nejvíce mladých hlasů a talentů přímo do centra dění, do tvorby časopisu,“ popsala nové pojetí titulu šéfredaktorka Adéla Mazánková.

Nová sofistikovanější vizuální podoba měsíčníku reflektuje trendy, které sleduje cílová skupina, ale zároveň navazuje na roky vydobytou identitu brandu a neztrácí ani špetku z DNA Cosmopolitanu.

Kromě redesignu titulu, nově posilují redakční tým redaktorka Anna Basiková, designér Jan Černý, food influencerka Silvie Tiplicová nebo influencerka a podnikatelka Lucie Kratochvílová. Společně s novým týmem přibyly i nové pravidelné rubriky a změnou prošly i sociální sítě měsíčníku.

Červencový Cosmopolitan na titulní straně představuje lokální hvězdu, zpěvačku Annet X. Ta je typickým reprezentantem nové generace mladých lidí, kteří vyrostli na internetu a učí se hledat vlastní hranice v době bez limitů. Propojuje tak svět online médií s tištěným obsahem, uvedla MAFRA v tiskové zprávě.