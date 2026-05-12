Cosmopolitan Beauty Awards je soutěž, ve které o vítězích nerozhoduje redakce ani odborná porota, ale hlasují výhradně čtenáři.
Ti vybírají oblíbené produkty napříč kategoriemi od dekorativní kosmetiky, přes skincare a vlasovou péči až po beauty příslušenství. Letos navíc přibyla nová kategorie věnovaná korejské skincare.
Pokud se chcete zúčastnit hlasování, stačí vyplnit krátký dotazník na webu a odklikat produkty, které považujete za nejlepší.
Hlasující se pak dostávají do slosování o kosmetické ceny z řad nominovaných produktů, včetně beauty boxů. Letos mají šanci získat beauty boxy, které obsahují velké množství produktů, čtyři výherci. Hlasujte do konce května a vyhrajte!
Vyhlášení vítězů najdete v červencovém Cosmopolitanu, který vychází 18. června, zároveň budou vítězové vyhlášeni i online na webu.