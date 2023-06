CNN se propadá do bezvýznamnosti, ukazuje odchod ředitele, píší v USA

„Ve světě, kde si kabelovou televizi platí mnohem méně lidí a kde se spotřebitelé potýkají s přebytkem on-line zpravodajských kanálů, už kabelové zpravodajské kanály nemají důvod k existenci,“ napsal komentátor amerického serveru Martin Peers.

CNN stále generuje hotovost, takže se to její zadlužené mateřské společnosti hodí. „Interní machinace CNN sice přitahují spoustu novinových titulků, ale jde o relativně malou část podnikání společnosti Warner Bros. Discovery,“ dodává Peers.

Za předpokladu, že deník The New York Times (NYT) správně uvedl, že CNN loni vygenerovala zisk 750 milionů dolarů, tvořil zpravodajský kanál pouhých osm procent zisku plynoucího ze všech kabelových kanálů společnosti.

Tyto ostatní kanály, mezi něž patří zábavní stanice jako TNT, TBS a Discovery, také trpí dopadem omezování kabelových přípojek. Ale vzhledem k nesčetným dalším potížím CNN by si generální ředitel WBD David Zaslav mohl odpustit otázku, zda se mu vyplatí vlastnit zpravodajskou stanici. „Pokud by ji prodal, třeba nějakému potřebnému miliardáři, který by byl ochoten přeplatit za prestižní značku, mohl by Zaslav výtěžek použít na splacení dluhů,“ míní komentátor.

Prodejem CNN by se také Zaslav mohl soustředit na největší problém, kterému jeho zábavní kanály čelí. Konkrétně na to, jak se vypořádat s neustále rostoucími náklady na sportovní pořady, které jsou základem jejich sledovanosti.

Generální ředitel americké CNN Chris Licht (17. května 2022)

WBD začala přesouvat některé sportovní přenosy na svou streamovací službu Max, zatímco generální ředitel společnosti Disney Bob Iger naznačil, že něco podobného nakonec udělá i s ESPN, která je ještě více zatížena rostoucími náklady na sportovní přenosy.

„Přesun sportovních utkání na streamovací platformy ale není řešením. Sportovní fanoušky to jen donutí nést náklady na sport mnohem více přímo, než museli, když byl sport výhradně na kabelové televizi,“ napsal Peers. Podnik tak rozloží náklady na všechny předplatitele kabelové televize. Něco se s náklady na sport ale udělat musí. I velké technologické společnosti se snaží sladit vysokou cenu vysílacích práv s příjmy z reklamy, které sportovní přenosy generují.

„Podle toho, co jsme viděli na začátku tohoto týdne s novou náhlavní soupravou pro smíšenou realitu Vision Pro od společnosti Apple, mohla by rozšířená realita dodat zážitku ze sledování sportovních přenosů v televizi zcela nový rozměr. Zda jsou sportovní fanoušci ochotni zaplatit tolik, aby se to zúčastněným společnostem vyplatilo, je úplně jiná otázka. A to je mnohem větší příběh než interní drama o tom, kdo je v kabelovém zpravodajském kanálu nahoře a kdo je dole,“ uzavírá komentátor webu The Information.