Svět s koronavirem je nový standard, tvrdí tvář CNN Richard Quest

Podle Questa si mnoho lidí myslí, že se svět brzy vrátí do stavu, v jakém se nacházel v roce 2019. „Jenže doba se dramaticky změnila. Zapomeňte na to, že věci budou zase takové jako loni. Nastane něco nového, nebude to horší, nebude to lepší, bude to jiné. A lidé to neradi slyší,“ uvedl britský novinář. „Více lidí bude pracovat z domova a výrazně vzroste nezaměstnanost,“ míní.

Britský novinář neskrýval překvapení z toho, že v Praze skoro nikdo nechodí s rouškou. „Byl jsem v New Yorku, tam všichni dodržují sociální distanc, v Londýně se lidé viditelně obcházejí. V Praze to nikdo neřeší. Všechno bylo zavřené a teď se to všechno otevřelo – nebyl zde žádný mezistupeň. Všichni vědí, že přijde druhá vlna, tak proč to dělat horší?“ nechápe Quest.

Podle něho potrvá roky, než se z koronavirové krize vzpamatuje například cestovní ruch. „Nejdříve se obnoví domácí turismus, následně kontinentální. Ale běžné cestování, jaké jsme znali, napříč kontinenty, to se může vrátit klidně až v roce 2024. Je velmi nepravděpodobné, že by lidé z Česka v blízké době létali masivně například do Asie,“ upozornil.

„Lidé hlavně zůstanou doma, domácí turismus se prudce zvedne. Je to devastující, cestovní ruch ve světě často zaměstnává až deset procent populace, potrvá velmi dlouho, než se vzpamatuje,“ uvedl britský novinář, podle kterého budou muset lidé dodržovat přísná hygienická opatření i poté, co bude k dispozici vakcína.

Veřejnost by podle Questa měla pochopit, že svět s koronavirem je nový standard. „Když něčemu věří alespoň 25 procent populace, stane se to všeobecně přijímaným faktem. Ať už hovoříme o kouření, nebo o manželství párů stejného pohlaví. Virus tu s námi bude několik let, možná se změní jeho forma, možná se změní to, jak si s ním lidstvo dokáže poradit. Ale nikam nezmizí,“ uzavřel Quest.