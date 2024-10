CNN Prima NEWS má speciální znělku k americkým volbám

CNN Prima NEWS se rozhodla najít pro speciály věnované americkým volbám hudební doprovod, který by celou událost podtrhl, uvedla stanice v tiskové zprávě.

U příležitosti letošního Composers Summit Prague, na který přijíždějí skladatelé filmové a herní hudby, proto vznikla masterclass pod vedením hollywoodského skladatele Jeffa Beala, kde se skupina skladatelů pokusila vtisknout hudební znělce ducha amerických voleb.

Zvítězil francouzský rodák Guillaume Cochard-Lemoine ze studia Soundsgate. Ze základního motivu pak ve spolupráci s hollywoodským skladatelem vznikla současná znělka pro CNN Prima NEWS, která bude doprovázet řadu speciálů multiplatformy k americkým volbám.

„Účast na Composers Summit Prague a spolupráce s Jeffem Bealem pro mě byla neuvěřitelnou zkušeností a příležitostí. Vytvořit hudební znělku, která zachycuje atmosféru amerických voleb, a následně spolupracovat na jejím rozvoji pro CNN Prima NEWS je nejen velká pocta, ale také uznání tvrdé práce a oddanosti našemu řemeslu,“ popsal Guillaume Cochard-Lemoine.

A doufá, že znělka přispěje k působivé prezentaci volebních událostí.

Navazující podkresová část skladby pak doplní prezentaci volebních výsledků, která patří mezi nejzásadnější části volebních speciálů.

„Tato znělka předává pocit vzrušení. Bavili jsme se o tom, když vznikala. Je v ní i emoce souboje, nějaké bitvy. Byl to skvělý nápad, protože vidíte, co se okolo našich voleb děje. Zatím to je tady ve Spojených státech několik dost dramatických měsíců. Takže ve znělce je i rozměr toho, že se může stát cokoliv,“ připojil Beal.

Šest reportérů přímo v USA

Na CNN Prima NEWS čeká diváky každé pondělí odpoledne speciál shrnující vše důležité, co se za uplynulý týden v předvolebním boji stalo. Už od poloviny října bude mít zpravodajská multiplatforma v USA dva štáby a začátkem listopadu hned šest reportérů v různých částech země.

CNN Prima NEWS pak i ve spolupráci s americkou CNN chystá Americkou volební noc – speciál, který chce 5. listopadu nabídnout nejlepší a nejsrozumitelnější pokrytí amerických prezidentských voleb v Česku.