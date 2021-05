Zpravodajská televize CNN Prima News začala vysílat před rokem

CNN Prima News vysílá z moderního televizního studia na pražské Vinici. Celková plocha studia CNN Prima News je téměř 300 metrů čtverečních. Prostoru dominuje moderátorský pult se zabudovanou LED obrazovkou, hned za ním je jeden z několika velkých studiových LED panelů. Studio má jako jediné v zemi dvě patra, z horního je možné vysílat a také vstupovat živě do programu. Barevnost studia odpovídá logu CNN Prima News, tedy modrá, červená a bílá.

Záměr spustit čistě zpravodajskou televizní stanici oznámila Prima v dubnu 2019 s tím, že CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima a konkurovat jí budou mimo jiné stanice ČT24 nebo portál Seznam Zprávy. CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial (CNNIC), která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu v rámci celého portfolia CNN.

Od letošního února rozšířila CNN Prima News regionální zpravodajství o nový pořad Zprávy z regionů. Vysílá se každý všední den od 17:00 hodin s moderátorkou Markétou Fialovou. Regionální tým postupně posilují reportéři z krajských redakcí MF Dnes a Deníku Vltava Labe Media.

CNN Prima NEWS je k dispozici zdarma po celé ČR v rámci pozemního vysílání DVB-T v regionální síti 8, v DVB-T2 přechodové síti 12 a ve finální síti DVB-T 22. Vysílání zajišťují také satelitní provozovatelé, kabeloví operátoři i internetové televize. Kanál je dostupný i na Slovensku, kde má téměř stoprocentní pokrytí. Roční náklady na provoz této stanice vyjdou na stovky milionů korun.

CNN Prima News dosáhla v březnu podíl na sledovanosti mezi diváky staršími 15 let 0,75 procenta, což je o 0,32 procentního bodu více než při jejím stratu loni v květnu. Vyplývá to z informací televize. Prima loni před startem uváděla, že chce mít do konce roku 2020 podíl na sledovanosti 1,5 procenta v užší cílové skupině diváků mezi 15 a 69 lety.

Díky nejmladšímu kanálu si ve sledovanosti polepšila i celá skupina Prima. Její podíl v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 0,56 procentního bodu na 23,68 procenta diváků starších 15 let. Konkurenční zpravodajský kanál ČT24 měl letos ve třetím dubnovém týdnu podíl na sledovanosti téměř šest procent.

„CNN Prima News bude jako zpravodajská platforma s širokým záběrem pokračovat v prohlubování integrace televizní a online redakce, posilovat osobitost a názorovou pestrost svého zpravodajského obsahu a spolu s celostátními tématy pro širokou veřejnost se také ještě více rozkročí do regionů napříč Českou republikou,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc.

Nejsledovanějším pořadem je večerní zpravodajská relace Hlavní zprávy, kterou na kanálech Prima a CNN Prima News sleduje až 881 tisíc diváků, na CNN Prima News je to v průměru 98 tisíc diváků. Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News a Primě letos sleduje až 568 tisíc diváků. Druhou část pořadu, vysílanou pouze na CNN Prima News, si průměrně nenechalo ujít 88 tisíc lidí u televizních obrazovek, což představuje podíl 3,6 procenta.

Stanice od května prodlouží pořad 360° a k moderátorce Pavlíně Wolfové se připojí šéfredaktor zpravodajského portálu Info.cz Michal Půr. Mezi další posily zpravodajství CNN Prima NEWS budou také patřit Roman Pistorius na pozici editora Hlavních zpráv a televizní reportérka Dominika Janochová.