„Zpřístupnění televizního zpravodajství lidem se sluchovým postižením je pro nás nejen technologickou výzvou, ale především společenskou odpovědností. Jsem rád, že naše Beey AI může přispět k tomu, aby aktuální informace byly dostupné všem bez výjimky. Spolupráce s CNN Prima NEWS je pro nás důležitým milníkem v oblasti živého titulkování vysílání,“ uvedl CEO NEWTON Technologies Petr Herian.
„Přechod na AI systém Beey AI je pro CNN Prima NEWS důležitým krokem vpřed. Rozhodli jsme se pro produkt české společnosti NEWTON Technologies nejen kvůli pokročilé umělé inteligenci, ale také díky jejich důkladné znalosti českého jazyka a lokálního prostředí. Toto spojení moderní AI s lokální expertízou přináší našim divákům se sluchovým postižením výrazně vyšší komfort při sledování informací,“ připojil vedoucí oddělení dabingu skupiny Prima Jaroslav Richtr.
Služba Beey AI založená na umělé inteligenci vyniká nejen v samotném přepisu řeči, ale i v identifikaci změny mluvčích, což je pro zpravodajské vysílání se střídajícími se moderátory a hosty klíčové. Výhodou českého produktu je hluboká expertíza v oblasti českého jazyka, včetně gramatických specifik, znalosti jmen a dalších entit a aktuální slovní zásoby, uvedla televize.
Systém, který využívá pro titulkování vysílání CNN Prima NEWS, se osvědčil při AI tlumočení konferencí, přepisech jednání Poslanecké sněmovny i Senátu.