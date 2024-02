CNN Prima NEWS bude o superúterý vysílat celou noc, láká na ochutnávku volební show

Nabídne projekce výsledků v jednotlivých státech, detailní analýzy, komentáře odborníků i živé vstupy ze Spojených států. „Je to ryzí zpravodajství, které miluji a snažím se ho neopustit. Je to mimořádné svou rychlostí, přímostí a také sehraností celého týmu,“ řekla Tománková.

O detailní analýzu výsledků z jednotlivých států se již tradičně postará moderátor Petr Suchoň, který rozebere a přiblíží aktuální dění prostřednictvím interaktivní obrazovky Magic Wall.

Moderátor Petr Převrátil bude v průběhu celé noci tradičně přinášet aktuální průběžné výsledky a Barbora Zlatohlávková nabídne pohled na to nejzajímavější z dění na sociálních sítích.

Přímo ze studia přidají komentáře bývalí ministři zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a Cyril Svoboda, amerikanista Jiří Pondělíček, komentátor a ředitel Občanského institutu Roman Joch a politolog z pražské New York University Tomáš Klvaňa.

„Celonoční speciální vysílání k volebnímu superúterý připravujeme se stejnou péčí jako domácí volební zpravodajství. Maximálně k tomu využíváme propojení s americkou CNN, a to jak v rámci vizuálního pojetí studia a infografiky, tak i co se týče zapojení sítě reportérů ve Spojených státech. Pro diváky bude superúterý ochutnávkou toho, jakým způsobem budeme pojímat na podzim americké prezidentské volby, které bezpochyby představují největší volební show na světě,“ říká šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.

„Je to ryzí zpravodajství, které miluji a snažím se ho neopustit. Je to mimořádné svou rychlostí, přímostí a také sehraností celého týmu CNN Prima NEWS. A věřím, že právě americké prezidentské volby jsou naše silná parketa. Moc se letos těším nejen na tento, ale i další speciály – ke slovenským prezidentským volbám či volbám do Evropského parlamentu,“ řekla Tománková.

„Ihned můžeme nabídnout souvislosti. Co se děje, a hlavně – proč se to děje. Divákům ukážeme okamžitou analýzu. Proč vede či ztrácí ten či onen kandidát, kde překvapil, kde naopak ztratil, a především – jak vypadá trend, tedy jestli se situace neobrací a nemůže dojít k velkému zvratu,“ uvedl Suchoň.