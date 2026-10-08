Pořad Zpravodajské centrum vznikl ve spolupráci se CNN International a inspirací mu je známý CNN News Central. Diváci CNN Prima NEWS se proto mohou těšit na maximální využití analytického potenciálu moderního zpravodajského studia. Moderovat budou Soňa Porupková, Lucie Čermáková a Petr Převrátil.
Prvních několik vydání nabídne duely kandidátů Senátu, kteří se utkají ve druhém kole senátních voleb. Následně se pořad zaměří na aktuální zpravodajství a publicistiku. Moderátoři se svými hosty detailně proberou klíčová domácí i zahraniční témata každého dne a prostřednictvím analýz a tvrdých dat srozumitelně vysvětlí jejich reálný dopad na každodenní život. Chybět nebudou ani duely politiků.
Dalším pořadem, který od neděle rozšíří nabídku Primy, jsou pak Sportovní zprávy, kde vedle aktuálního zpravodajství dostanou prostor také nečekané rekordy, zajímavosti a momenty, o kterých sportovní svět mluví. Moderovat je budou Klára Kováčová, Radka Rosická a Lucie Šlégr.
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Sportovní zprávy nahlédnou také do zákulisí velkých arén a stadionů a představí známé sportovce z trochu jiné perspektivy. Diváci se dostanou blíž k jejich příběhům, životu mimo sportoviště i rodinám, které často stojí v pozadí jejich úspěchů, slibuje Prima.