Po HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH bude vysílání pokračovat až do noci, kdy moderátorskou dvojici vystřídá Jan Socha.
CNN Prima NEWS bude díky spolupráci s americkou CNN vysílat z nejvýznamnějších míst oslav, nabídne historický kontext a přenese diváky přímo do centra dění. Vedle tradičních průvodů či slavnostního odbíjení zvonů při výročí přijetí Deklarace nezávislosti ukáže například velkolepou námořní přehlídku v New Yorku nebo největší ohňostroj v historii National Mall ve Washingtonu.
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CNN Prima NEWS vylepšila titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé diváky
Speciál nabídne vedle vstupů reportéra Jakuba Říhy, který bude přímo v USA, i reportáže jeho kolegů z americké CNN. Ve studiu se představí zhruba dvě desítky hostů z řad amerikanistů, diplomatů, politologů i novinářů zaměřených na Spojené státy. Na obrazovce se objeví mimo jiné Jakub Lepš, Cyril Svoboda, Martin Kovář, Roman Joch, Jiří Pondělíček, Michael Žantovský, Jefim Fištejn, Bořek Lizec, Tomáš Klvaňa, Igor Lukeš či Miroslav Konvalina.
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Součástí speciálu budou také reportáže mapující vznik Spojených států, jejich proměnu v dnešní světovou velmoc i pohled běžných Američanů na oslavy a současný vývoj země.
Chybět nebudou ani technologické novinky v podobě rozšířené reality. Diváci například uvidí proměny ikonického Bílého domu v průběhu času nebo se přímo ve studiu objeví Socha svobody.