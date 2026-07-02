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CNN Prima NEWS oslaví 250 let USA, ukáže oslavy v zámoří i historický kontext

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  12:00

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Stanice CNN Prima NEWS přichystala ve spolupráci s americkou CNN speciál k letošním oslavám výročí 250 let USA | foto: CNN Prima NEWS

CNN Prima NEWS připravila ve spolupráci s americkou CNN speciální vysílání k letošnímu Dni nezávislosti, při němž si Spojené státy připomenou 250 let od svého vzniku. Divákům přiblíží historii USA i význam tohoto svátku. Nabídne reportérské vstupy a reportáže ze zámoří, dvě desítky hostů i prvky rozšířené reality. Speciál 250 let od vzniku USA s moderátory Markétou Fialovou a Karlem Voříškem začne v sobotu odpoledne.

Po HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH bude vysílání pokračovat až do noci, kdy moderátorskou dvojici vystřídá Jan Socha.

CNN Prima NEWS bude díky spolupráci s americkou CNN vysílat z nejvýznamnějších míst oslav, nabídne historický kontext a přenese diváky přímo do centra dění. Vedle tradičních průvodů či slavnostního odbíjení zvonů při výročí přijetí Deklarace nezávislosti ukáže například velkolepou námořní přehlídku v New Yorku nebo největší ohňostroj v historii National Mall ve Washingtonu.

CNN Prima NEWS vylepšila titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé diváky

Speciál nabídne vedle vstupů reportéra Jakuba Říhy, který bude přímo v USA, i reportáže jeho kolegů z americké CNN. Ve studiu se představí zhruba dvě desítky hostů z řad amerikanistů, diplomatů, politologů i novinářů zaměřených na Spojené státy. Na obrazovce se objeví mimo jiné Jakub Lepš, Cyril Svoboda, Martin Kovář, Roman Joch, Jiří Pondělíček, Michael Žantovský, Jefim Fištejn, Bořek Lizec, Tomáš Klvaňa, Igor Lukeš či Miroslav Konvalina.

Ranní show Nový den bude na CNN Prima NEWS od února i o víkendu

Součástí speciálu budou také reportáže mapující vznik Spojených států, jejich proměnu v dnešní světovou velmoc i pohled běžných Američanů na oslavy a současný vývoj země.

Chybět nebudou ani technologické novinky v podobě rozšířené reality. Diváci například uvidí proměny ikonického Bílého domu v průběhu času nebo se přímo ve studiu objeví Socha svobody.

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