CNN Prima NEWS slaví první narozeniny novou kampaní

Hlavní myšlenka kampaně je vyjádřena v televizním spotu, ve kterém vystupují v prostřizích osobnosti zpravodajství s poděkováním všem, na které dolehla koronavirová pandemie nebo se přímo během krize zasazovali o pomoc ostatním.

„Mediální prostor byl v uplynulém roce zaplněn v drtivé většině zprávami o koronavirové krizi. Pandemie zkrátka zasáhla do života každého z nás. I proto jsme do kampaně k našemu výročí tento klíčový prvek zapojili formou poděkování našim divákům a široké veřejnosti,“ popsal marketingový ředitel skupiny Prima Aleš Pýcha.

Spot vznikl stejně jako další části kampaně in-house a bude v průběhu května nasazován do vysílání CNN Prima NEWS a doplněn širokou škálou videokanálů nejen v rámci médií skupiny Prima.

K prvnímu výročí uvádí zpravodajská multiplatforma i speciální tištěný magazín, ve kterém se nejen o uplynulém roce čtenáři dočtou v rozhovoru s generálním ředitelem skupiny Prima Markem Singerem. Se svou vizí CNN Prima NEWS je seznámí i její šéfredaktor Pavel Štrunc.

„Magazín je co do šíře rozsahu, hloubky obsahu a atraktivního designu skutečně mimořádnou publikací a věřím, že to čtenáři ocení. Sto čtyřicet stran vybízí k mnoha hodinám inspirativního čtení, k zamyšlení, novému poznání i relaxaci,“ popsal Pýcha s tím, že v magazínu se slovem a obrazem připomenou události pohledem reportáží, rozhovorů s osobnostmi z mnoha oblastí společenského života, včetně moderátorů zpravodajství CNN Prima NEWS.

Magazín je dostupný v tradiční prodejní síti a je také přímo distribuován více než tisícovce klíčových i potenciálních zadavatelů reklamy.

Kampaň bude celý květen pokrývat veškeré hlavní komunikační kanály od printu přes online, sociální média, až po venkovní reklamu.

„Úplnou novinkou je navázání spolupráce se společností Media Channel, na jejichž pražských velkoformátových digitálních plochách se bude v reálném čase zobrazovat aktuální zpravodajství přímo z redakce CNN Prima NEWS. Pražané tak budou moci získávat aktuální informace o podstatných událostech přímo ze sedadel svých vozů,“ doplnil Pýcha.