Jak si Česká republika stojí v dynamicky se měnícím světě? Jak naši prosperitu, konkurenceschopnost a bezpečnost ovlivňují moderní technologie a AI? A jaká je role médií i novinářů v éře digitálního věku? Letošní ročník konference Money, Money, Money bude hledat odpovědi na tyto i další zásadní otázky pro budoucnost společnosti, které se dennodenně neskloňují pouze v českých a zahraničních médiích, ale kladou si je i klíčoví zástupci tuzemského a světového byznysu.
V několika blocích se během dne představí řada exkluzivních hostů.
Jaká je cena za bezpečnost a kam by měla směřovat bezpečnostní politika v rámci euroatlantického prostoru? Tyto otázky zodpoví prezident České republiky a bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Rozhovor z české perspektivy povede moderátorka Terezie Tománková, na globální rozměr se zaměří novinářka Christiane Amanpourová ze CNN International, známá mimo jiné rozhovory s nejvýznamnějšími lídry světové politiky i dráhou válečné zpravodajky informující z první linie světových konfliktů.
Právě novinářská odpovědnost při zpovídání mocných i válečné konflikty z pohledu ženy, novinářky v první linii, budou hlavním tématem rozhovoru Terezie Tománkové s Christiane Amanpourovou.
Otázkám na konkurenceschopnost Česka, nastartování naší ekonomiky i podporu tuzemských firem se bude v rozhovoru s Terezií Tománkovou věnovat vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. V panelové diskusi stejné téma rozeberou také předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.
Na technologickou budoucnost, potenciál i rizika spojená s umělou inteligencí (AI) se zaměří Martin Kudrna ze společnosti Seyfor, který se aktivně podílí na zavádění umělé inteligence do byznysu, a náčelník oddělení odborné přípravy 53. pluku průzkumu a elektronického boje podplukovník Michal Peterek.
Klíčové otázky českých spotřebitelů spojené s dostupným bydlením, cenami potravin a zajištěním energetické soběstačnosti zodpoví viceprezident Potravinářské komory David Bednář a hlavní ekonom DRFG Martin Slaný.
Konferenci mohou diváci 27. dubna sledovat přímo v sídle CNN Prima NEWS v pražských Strašnicích, na zpravodajské stanici CNN Prima NEWS, jejím webu i sociálních sítích.