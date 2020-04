CNN Prima News zapojila do kampaně zlomové okamžiky dějin

„Síť CNN si svou jedinečnou pozici na poli zpravodajských televizí vybudovala díky velmi rychlému a přesnému zpravodajství. Byla to CNN, která jako první přinesla zprávu o výbuchu černobylské elektrárny, v přímém přenosu ukázala havárii raketoplánu Challenger a také detailně informovala o pádech komunistických režimů ve střední a východní Evropě. A podobně bude kanál CNN Prima News již brzy provázet diváky sedm dní v týdnu významnými událostmi doma i ve světě,“ slíbil ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Po první fázi kampaně, jejímž hlavním motivem byl mikrofon, který se stane signifikantním komunikačním symbolem zpravodajské platformy, tak přichází několik velmi výrazných vizuálů odkazujících na ikonické události doma i ve světě.

„Aktuální marketingová kampaň je jedním z nejvýznamnějších projektů tohoto druhu v historii naší televize. Proto jsme se zaměřili na okamžiky z naší nedávné minulosti, na které lidé nezapomínají, a navždy zůstanou vryty do jejich paměti. Prakticky každý ví, kde byl a co dělal, když teroristé zaútočili na Světové obchodní centrum. Prakticky každý si pamatuje chvíle, kdy naši hokejisté vyhráli zlatou medaili v Naganu. Podobné okamžiky a emoce bude již brzy zprostředkovávat platforma CNN Prima News. A my věříme, že po jejím startu už Česko nikdy nebude jako dřív,“ doplnil marketingový ředitel skupiny Prima Aleš Pýcha.

To, že si podobné chvíle lidé pamatují celý život, dokazují i známé osobnosti v Česku, které FTV Prima oslovila.

„Ten rok byla nejsilnější houbařská sezona, jakou jsme zažili. To, že se něco stalo, nám zatajili, a my jsme se ten rok radovali, jak všechno strašně moc roste a jak je to veliký,“ zavzpomínal na rok 1986 a černobylskou havárii scenárista a režisér Jiří Vejdělek.

Další významnou událostí je útok na Světové obchodní centrum z 11. září roku 2001. „O teroristických útocích z 11. září jsem se dozvěděl na operačním sále. Skončil jsem ranní operaci, a všichni už jsme seděli v odpočinkové místnosti a dívali se na televizi. Říkali jsme si, že se něco zcela zásadního ve světě změnilo. A taky ano!“ podělil se o vzpomínky kardiochirurg a přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk.

V kampani nechybí ani domácí události. Sametovou revoluci například reprezentuje ikonická fotografie Jana Šibíka.

Smutné chvíle naopak nastaly v roce 2002. „Tenisové kurty tehdy zmizely z povrchu, hala byla naplněná vodou. Jezdili jsme ke známým na člunu, rovnou do čtvrtého patra dovézt jídlo, pomoci jim. Takže ty chvíle si pamatuji, byly hrozně nepříjemné,“ popsal, jak si toto období vybavuje tenista Radek Štěpánek.

Chvíle radosti a euforie naopak představují úchvatné výkony českých sportovců, jako vítězné jízdy lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké či vítězství českých hokejistů v Naganu. „Když jsme vyhráli Nagano, tak jsem byl zrovna ve škole. To byla snad jediná situace, co si pamatuju, kdy jsme se ve škole směli koukat místo vyučování na hokej nebo prostě na něco v televizi. Koukali na to úplně všichni, zůstávali jsme po škole déle, abychom to mohli vidět v té partě,“ připomněl si herec a režisér Vojtěch Kotek.

V dalších týdnech bude kampaň nabírat na intenzitě

Kreativní koncept kampaně je z dílny agentury ESPRESOO, v jejímž čele stojí Eda Kauba, dlouholetý kreativní ředitel Euro RSCG, Havas nebo Ogilvy, a Vilém Kabzan. Část kampaně na sociálních médiích pak vznikla ve spolupráci s Ondřejem Hüblem, kreativním ředitelem Saatchi & Saatchi. Základní grafickou výbavu připravovalo americké studio RENDERON, které pracuje pro televizní giganty jako ABC, NBC, FOX a samozřejmě CNN. Na postprodukci pracoval tým audiovizuálního studia DEPARTMENT pod vedením Michala Paciny.

Multikanálová kampaň současnou fází nekončí, a i v dalších týdnech bude dál nabírat na intenzitě, uvedla Prima.

CNN Prima News, která by měla začít vysílat na jaře, bude přinášet kontinuální zpravodajství i další pořady po celý den, sedm dní v týdnu. Bude dostupná divákům po celé České republice.

Vysílat bude z jednoho z nejmodernějších televizních studií v Evropě.

Obsahem vysílání budou jak domácí zpravodajství, pokrývaná a zajišťovaná skupinou Prima, tak mezinárodní zpravodajství i pořady dodávané společností CNN. Na domácích reportážích se budou podílet také jednotlivé regionální zpravodajské týmy Primy.