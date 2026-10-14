Prima mění moderátorské dvojice. Do Hlavních zpráv se vrací Terezie Tománková

Tyto změny souvisejí s uvedením dvou nových pořadů. Na Primě můžou diváci sledovat každý den v 19:45 Sportovní zprávy a na CNN Prima NEWS ve stejnou dobu začíná nový pořad Zpravodajské centrum. Ten moderuje i Soňa Porupková, která doposud tvořila dvojici s Romanem Šebrlem.
„Jsem moc rád, že se nám pro Zpravodajské centrum podařilo sestavit skvělý tým z našich elitních novinářů v čele se Soňou Porupkovou, Luckou Čermákovou a Petrem Převrátilem. A máme velkou radost, že se do hlavní zpravodajské relace vrací Terezie Tománková, která je absolutní špičkou ve svém oboru,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.
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Dodal, že Terezie Tománková s Petrem Suchoněm pravidelně ukazují, že jsou sehraný tým. „Stejně tak Eva Perkausová s Romanem Šebrlem, které velká část diváků pořád vlastně vnímá jako dvojici, i po letech s jinými moderátorskými parťáky. Všem přejeme hodně štěstí,“ doplnil Vojáček.
Terezie Tománková přiznala, že nabídka na návrat do Hlavních zpráv ji překvapila. „Já ale zpravodajství miluju a mít možnost být s týmem, který zprávy v terénu i v newsroomu připravuje a pak ty zásadní informace divákům předat s Petrem Suchoněm, mě přesvědčila. Uvědomila jsem si, že tohle vážně chci. S Petrem jsme za ty roky skvěle sehraní a pro mě to bude trochu návrat k televizním a moderátorským kořenům. Jsem za tuhle možnost vděčná a moc se na to těším,“ uvedla.
„Terezie je největší hvězda zpravodajství a inspirativní profesionál. Její návrat do Hlavních zpráv mi přijde jako naprosto přirozený krok. My se známe dobře. Za těch pět let jsme společně moderovali tolik významných událostí a několik měsíců i Hlavní zprávy, takže bude rozhodně na co navazovat,“ připojil Suchoň.
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„Za každou profesní příležitost jsem vděčná, protože věřím, že každá nás někam posouvá a něčím obohacuje. Roky po boku Petra mi přinesly spoustu cenných zkušeností, kterých si moc vážím. S Romanem nás diváci mohou znát už z předchozích let a věřím, že je z obrazovky znát, že si rozumíme nejen jako kolegové, ale i po lidské stránce. Na naši další společnou kapitolu se moc těším,“ svěřila se Eva Perkausová.
Na společné chvíle před kamerou se těší i Roman Šebrle. „Zatím jsem měl obrovské štěstí na moderátorské partnerky, vždy jsme byli skvělý tým a mohl jsem se toho od nich hodně naučit. S Evou jsme si sedli hned na první dobrou, byly to super roky, kdy jsme se navzájem zdokonalovali a rostli. A při tom všem to byla ohromná legrace. My dva si totiž skvěle rozumíme i mimo obrazovky,“ doplnil Šebrle.