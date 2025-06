Soud v průběhu veřejného zasedání přehrál pasáže z galavečera nazvaného Seven Sins (Sedm hříchů) a vysílaného v přímém přenosu na webu společnosti Clash of the Stars začátkem loňského roku.

„Vidíme zde reklamní znělku, reklamní blok pokračuje, přichází zahájení zápasu, tady vidíme dva moderátory večera, hosta, nějaký zápas, rozhovor s vítězem, reklamní výzdobu, logo, konec dalšího zápasu, sestřih večera, titulek, reklama, losování výher, reklama, konec přenosu,“ popisoval předseda senátu Jaromír Klepš dění na obrazovce. Celý přímý přenos měl stopáž kolem pěti a půl hodiny.

Podle RRTV byl odvysílaný galavečer, který mohli vedle diváků v hledišti arény sledovat online po zaplacení poplatku také lidé doma, nezákonným televizním vysíláním.

„V první řadě si myslíme, že žalobce je osobou, která rozhoduje o tom, jaký (audiovizuální) obsah je šířen, kdy je šířen a uspořádává ho prostřednictvím těch takzvaných galavečerů,“ uvedl právní zástupce RRTV Bedřich Bluma.

Rozhodování vysílatele o obsahu i času vysílání, aniž by to diváci nebo posluchači mohli ovlivnit, je typické pro takzvané lineární vysílání, tedy televizní nebo rozhlasové. Podle RRTV takto postupovala i společnost Clash of the Stars.

„Připouští diváky ke sledování, vybírá za to peníze a rozhoduje o tom, kdy bude obsah šířen,“ je přesvědčen právník RRTV.

Proto by podle něj měla být uvedená společnost držitelem licence k televiznímu vysílání a dodržovat zákonná pravidla, například, aby se k nevhodnému obsahu nedostaly děti.

1. února 2024

„Mikýř toho točí víc“

Advokát Pavel Hanžl, který u soudu zastupoval Clash of the Stars, argumentoval tím, že jeho klient zveřejní za rok maximálně čtyři videa, přesto ho RRTV považuje za televizi, která se má řídit řadou pravidel.

Podle něj je takový požadavek absurdní – zejména ve srovnání s influencery, kteří publikují desítky až stovky videí, a tolik povinností dodržovat nemusejí.

„Například známý youtuber Mikýř má na YouTube zveřejněných celkem 837 videí, ze kterých má výdělek v řádu desítek milionů korun ročně. Ten ovšem za televizi považován není. Naproti tomu žalobce, který zveřejňuje na internetu tři až čtyři videa ročně, by za televizi považován být měl. Přitom Mikýř i žalobce dělají v podstatě stejnou činnost – zveřejňují videa prostřednictvím třetí osoby (platformy) za účelem zisku,“ uvedl Hanžl.

Podle něj je rozdíl jen v tom, že Clash of the Stars používají jinou streamovací platformu než YouTube. Navrhl uloženou pokutu zrušit a vrátit věc RRTV k novému projednání, nebo od sankce upustit.

Protistrana tvrdí, že není podstatné, zda Clash vysílá nepravidelně jen párkrát do roka. „V branži sportovních televizí je vcelku běžné, že vysílají pouze v době, kdy mají práva k nějakému přenosu a kdy se koná nějaká sportovní akce,“ vysvětlil právník RRTV.

Výchovná pokuta

Soud po provedeném dokazování a na základě platné judikatury dospěl k závěru, že odvysílaný přenos galavečera naplnil zákonné znaky televizního vysílání.

Byl vysílán lineárně, obsahem byl srovnatelný s televizním pořadem a strukturou včetně reklamních bloků s televizním programem. Jeho autorem (sestavovatelem) byla společnost Clash of the Stars.

„Žaloba (proti uložené pokutě) se zamítá,“ rozhodl správní senát, podle kterého není pro definici televizního vysílání podstatná kontinuálnost (nepřetržitost), neboť existují televize, které mají v licenci stanoveno jen omezené vysílání v určitém čase.

Uložená pokuta ve výši 50 tisíc korun podle soudu odpovídá závažnosti prohřešku i tomu, že zmíněná společnost byla tímto způsobem ze strany RRTV trestána poprvé.

„V pokutě vidíme především preventivní a výchovnou funkci,“ konstatoval předseda senátu. Upozornil také, že je třeba posuzovat každý odvysílaný galavečer zvlášť.

Stejný názor má i právník RRTV. „Je to rozhodnutí v jedné konkrétní věci vůči jednomu konkrétnímu subjektu v jednom konkrétním správním spisu, rozhodně to není všeobecné stanovisko, postup, výklad,“ uvedl Bluma.

„Musím probrat s klientem, jak budeme dál postupovat. Je tady možnost podat kasační stížnost,“ naznačil advokát pokutované společnosti.

Připustil, že se zmíněná organizace bojových sportů nakonec rozhodne požádat o televizní licenci, jedním dechem ale dodal, že „s rozhodnutím soudu po právní stránce úplně nesouhlasí“.