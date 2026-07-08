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V ohrožení jsou regiony, StarDance na ČT zůstane, řekl ke škrtům Chudárek

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  15:17
Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna...

Úřad vlády České republiky. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Ředitelé jednotlivých divizí České televize mají do konce srpna předložit generálnímu řediteli Hynku Chudárkovi návrhy úspor pro případ, že ČT po změně financování přijde o více než jednu miliardu korun. Mezi zvažovanými úsporami je i omezení vysílání regionálních studií, které ze zákona musí být nejméně 20 procent vysílacího času, řekl Chudárek ve veřejné diskusi na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Změnu financování z výběru poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu navrhuje ministerstvo kultury a má podporu celé vládní koalice, která ji má i ve volebním programu.

Podle návrhu by Česká televize měla příští rok dostat z rozpočtu 5,7 miliardy korun, což by bylo o miliardu méně než letos a o 1,3 miliardy Kč méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027. Navíc by televize měla méně o dalších 400 milionů, které v roce 2024, z něhož návrh vychází, čerpala z rezerv.

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování

„Těch 20 procent v regionech je opravdu velmi zatěžujících,“ uvedl Chudárek. „Samozřejmě bych nechtěl rušit studia, to je nesmysl. Ale zrušit kvótu by pro nás bylo optimální. Kdyby k tomu nedošlo, stejně bychom tam museli dávat nějaké reprízované pořady, abychom to naplnili,“ řekl. Dodal, že v případě prosazení nového modelu financování vládní koalicí chce s politiky o zrušení kvóty jednat.

Chudárek dále uvedl, že šetření by se nedotklo pořadů, na které již má ČT nakoupená práva, například StarDance nebo Peče celá země. Podotkl také, že už je víceméně jasné, že zákon o změně financování nemůže platit od 1. ledna 2027. „První reálný termín je 1. ledna 2028, a to už bude dostatečná doba, abychom vyjednávali každý detail,“ dodal.

Chudárek již dříve označil navrhovaný příjem televize ze státního rozpočtu za nepřijatelný. Kvůli změně financování by podle něj muselo být 300 až 500 z 2 900 zaměstnanců televize propouštěno. Zaměstnanci ČT a Českého rozhlasu na protest proti vládním plánům vstoupili 22. června do jednodenní výstražné stávky.

22. června 2026
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