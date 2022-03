Český rozhlas stáhl svou zpravodajku z Ruska, stejně jako další západní média

Český rozhlas zpravodajku Ivanu Milenkovičovou stáhl z Ruska o víkendu. Své vysílání z Ruska od minulého týdne přerušila i další západní média. Mezi nimi jsou například německé stanice ARD a ZDF, španělská tisková agentura EFE, stanice CNN, BBC, CBC nebo agentura Bloomberg.

Zpravodaje z Ruska stáhne i italský veřejnoprávní rozhlas a televize RAI, francouzský rozhlas Radio France přerušení zvažuje. V pondělí oznámila pozastavení činnosti americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Podle mluvčího Českého rozhlasu Jiřího Hošny byla hlavním důvodem stažení zpravodajky její bezpečnost. „Zákon o dezinformacích jsme vyhodnotili jako příliš velké riziko,“ řekl Hošna.

Naopak veřejnoprávní Česká televize zatím zpravodaje v Rusku, Karla Rožánka, v zemi ponechává. „Karel Rožánek zatím v Rusku zůstává a my zkoumáme situaci,“ sdělila Karolína Blinková.

Zákon, který zavádí trestní odpovědnost v podobě až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím, schválil v pátek ruský parlament a podepsal prezident Vladimir Putin.

„Znamená to, že již zítra (tato právní) norma donutí potrestat – a to velmi tvrdě – ty, kdo lhali a činili prohlášení diskreditující naše ozbrojené síly. Chtěli bychom, aby všichni pochopili, že to děláme proto, abychom ochránili naše vojáky a důstojníky,“ prohlásil v pátek předseda dumy Vjačeslav Volodin.