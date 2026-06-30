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Český rozhlas mění zahraniční zpravodaje, nově vysílá zpravodaje do Soulu

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  12:00

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Jana Karasová bude zpravodajkou ČRo z Ammánu. V Paříži převezme zpravodajskou agendu Marcel Faltys. Novým zpravodajem v Soulu se stane David Jakš | foto: Český rozhlas

Český rozhlas od července obmění síť zahraničních zpravodajů. Blízký východ bude nově pokrývat z Ammánu Jana Karasová, pařížskou redakci převezme Marcel Faltys a vznikne také nový zpravodajský post v jihokorejském Soulu, odkud bude David Jakš informovat o dění ve východní Asii.

„Všem zahraničním zpravodajům a zpravodajkám děkuji za jejich dosavadní špičkovou práci pro Český rozhlas. Jsem rád, že Český rozhlas může své zpravodajství ze zahraničí opřít o zkušené novináře, a zvýšit tak jeho autentičnost a důvěryhodnost,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Jana Karasová bude zpravodajkou ČRo z Ammánu. V Paříži převezme zpravodajskou agendu Marcel Faltys. Novým zpravodajem v Soulu se stane David Jakš
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v jižní a východní Asii David Jakš.
Novým ředitelem regionálních studií ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary byl jmenován stávající zpravodaj Českého rozhlasu v jihovýchodní Asii David Jakš.
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v jižní a východní Asii David Jakš.
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O Blízkém východě nově z Ammánu

Jana Karasová bude nově zajišťovat zpravodajství Českého rozhlasu z Blízkého východu. Zpravodajský post pro Blízký východ se přesune z Káhiry do Ammánu. Karasová v regionu naváže na práci dlouholetého zpravodaje Štěpána Macháčka, který na Blízkém východě zůstává a s Českým rozhlasem bude nadále spolupracovat jako odborník a externí spolupracovník.

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Karasová má zkušenosti s pokrýváním dopadů ruské agrese na Ukrajině, izraelsko-íránského konfliktu, prezidentských voleb v Česku i ve Spojených státech nebo povodní na Jesenicku. Žurnalistiku se zaměřením na konflikty a krize studovala v Dánsku a ve Walesu, absolvovala také zahraniční novinářské stáže v Německu a USA a online vzdělávací program při Oxfordské univerzitě. V Českém rozhlase spolumoderovala podcast Bruselské chlebíčky o dění v Evropské unii.

„Aktuální dění na Blízkém východě potvrzuje, že region významně ovlivňuje světovou bezpečnost, ceny energií i mezinárodní vztahy. Jako zpravodajka budu sledovat vývoj politických debat, ozbrojených konfliktů i diplomatických jednání. Přímo z místa budu přinášet příběhy lidí, v jejichž životech se odráží vojenské a humanitární krize, proměny ekonomiky a klimatu i mimořádně bohatá historie a kultura regionu,“ slíbila Karasová.

Z Paříže bude zpravodajsky pokrývat Francii Marcel Faltys

Změna čeká zpravodajský post ve Francii. Redaktor Zahraniční redakce Marcel Faltys převezme agendu pařížského zpravodaje po Martinu Baluchovi, který se vrací do Prahy.

Faltys jako zahraniční reportér informoval o izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, konfliktu mezi Izraelem a Íránem i summitech Evropské unie v Bruselu. Vystudoval žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově, během studií strávil semestr na univerzitě Sciences Po v Paříži a poté na University of Melbourne v Austrálii. V Českém rozhlase působí od roku 2020.

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„Být novým zpravodajem Českého rozhlasu ve Francii je pro mě velká čest a chtěl bych poděkovat svému předchůdci Martinu Baluchovi za veškerou odvedenou práci. Francii čekají důležité prezidentské i sněmovní volby, ale i další olympijské hry. I proto je důležité, aby mohl Český rozhlas posluchačům přinášet autentické zpravodajství přímo z místa. Vážím si toho, že dění z největší země EU můžu posluchačům zprostředkovat právě já,“ uvedl Faltys.

Nový zpravodajský post v Soulu

Nově otevíraným zahraničním zpravodajským postem Českého rozhlasu bude Soul. Český rozhlas ho zřizuje s ohledem na rostoucí ekonomický a bezpečnostní význam východní Asie. Zpravodajem pro tento region se stane David Jakš, dosavadní ředitel regionálních studií Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary.

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Jakš má s Asií dlouholeté novinářské zkušenosti. Působil v rozhlasové stanici China Radio International a jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu pracoval nejprve v Pekingu a poté v Bangkoku. Ze Soulu bude pokrývat více než třicet zemí ve východní a jihovýchodní Asii. Mezi jeho dlouhodobě oblíbené pracovní destinace patří státy někdejší Indočíny.

„Asie je ekonomicky i politicky nejdůležitějším regionem současnosti a pro zahraničního zpravodaje tematické eldorádo. Ty nejtěžší váhy světové politiky a ekonomiky tam rozehrávají hry, které ovlivňují celý svět, a je skvělé, že Český rozhlas to chápe a zřizuje tam post svého zpravodaje,“ říká David Jakš.

Dočasným vedením regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech byl pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.

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