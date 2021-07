Rozhlas od října spustí stanici Pohoda, zaměří se na starší posluchače

Rozhlasová obdoba televizního programu ČT 3 bude, podobně jako Radiožurnál Sport, dostupná celoplošně prostřednictvím pozemní digitální sítě ČRo DAB+, kterou může naladit 95 procent populace, a přes internet nebo IP TV.

Pohoda bude navazovat na regionální stanice rozhlasu, které cílí na posluchače starší 55 let. Půjde o mix hudby a mluveného slova. Stanice bude výrazně čerpat z rozsáhlého archivu Českého rozhlasu . Zaměří se na vysílání pořadů, které by svým charakterem nezapadly do vysílacího schématu stanic, jako je Dvojka či regionální rádia.

ČRo vysílá v DAB+ signálu všech 24 svých stanic. Zahrnuje to celostátní, regionální i speciální digitální stanice.

Rozhlas hledá generálního ředitele

Rada ČRo rovněž rozhodla, že zájemci o místo generálního ředitele veřejnoprávního rozhlasu mohou podávat přihlášky do výběrového řízení do 16. srpna.

Generálního ředitele vybírají a jmenují radní na šest let. Současnému šéfovi Renému Zavoralovi vyprší mandát příští rok v lednu. Výběr podle odhadu radních potrvá zhruba dva měsíce. Při minulé volbě rada vybírala z 26 uchazečů.

Rada Českého rozhlasu má devět členů. Jejím prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontrolovat veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží vedle jmenování a odvolání generálního ředitele například i schvalování rozpočtu. ČRo letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem 2,3 miliardy korun.