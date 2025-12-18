„Návrh rozpočtu na rok 2026 reflektuje změny financování veřejnoprávních médií vyplývající z novely mediálního zákona a umožňuje Českému rozhlasu dlouhodobě stabilizovat jeho hospodaření. Současně vytváří prostor pro další zkvalitnění rozhlasové veřejné služby, investice do technologií,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Schválený rozpočet plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu – čtyř celoplošných, šesti specializovaných, čtrnácti regionálních stanic a zahraničního vysílání Radio Prague International v pěti jazykových mutacích.
Celkové výnosy Českého rozhlasu jsou pro rok 2026 plánovány ve výši 2 736 milionů korun. Z toho se počítá s výnosy z rozhlasových poplatků 2 476,2 milionů, provozními výnosy celkem 2 703 milionu a finančními výnosy 33 milionů korun.
|
Český rozhlas příští rok oslaví narozeniny Zdeňka Svěráka i výročí časového znamení
Celkové náklady jsou rovněž plánovány ve výši 2 736 milionů. Mezi nejvýznamnější nákladové položky patří osobní náklady 1 352 milionů a náklady na služby za 1 045 milionů korun.
Součástí návrhu rozpočtu je i plán investičních výdajů ve výši 200 milionů korun, což představuje meziroční navýšení o 40 milionů. Investice budou podle tiskové zprávy směřovat zejména do rozhlasové a výpočetní techniky, stavebních investic a obnovy vozového parku, rozvoje digitálních služeb a marketingových projektů a například i do podpory Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
|
Reportérské vozy ČRo dostaly krizové boxy. Vysílání zajistí i při blackoutu
Český rozhlas uvádí, že počítá i v roce 2026 s odpovědným hospodařením a je připraven případné mimořádné události řešit úsporami nebo realokací prostředků v průběhu roku.