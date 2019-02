Český rozhlas bude letos investovat miliony do techniky i správy majetku

Největší částka, celkem 20 milionů korun, půjde do druhé fáze rekonstrukce budovy Českého rozhlasu v Brně. Rozhlas také plánuje nákup nových přenosových vozů za 6,5 milionu korun nebo dokončení projektu audio archivu MůjRozhlas za devět milionů korun. Ten by měl bezplatně umožnit streaming všech archivních záznamů z vysílání ČRo.

„Web MůjRozhlas spouštíme letos 1. prosince jako takový dárek našim posluchačům. Půjde o nejrozsáhlejší audio archiv v ČR,“ uvedl René Zavoral. Archiv má být jedním ze tří webových pilířů veřejnoprávního rozhlasu vedle portálu a zpravodajství na internetu.

Dalším letošním projektem má být otevření kavárny v budově ČRo z Vinohradské ulice. Ta by měla přispět k tomu, aby se budova více otevřela veřejnosti a opět se stala místem setkávání lidí.

V programové oblasti Český rozhlas chystá restart stanice ČRo Dvojka, kterou v současnosti poslouchá nejméně lidí v její existenci. Poslechovost během pěti let klesla z půl milionu na 280 tisíc posluchačů denně. Během dvou až tří let by se stanice podle Zavorala měla dostat na zhruba 400 tisíc.

Změny čekají i Vltavu, která by pod novou šéfredaktorkou měla dosáhnout postupného růstu, měl by směřovat k hranici 80 tisíc denních posluchačů, což je zhruba o 30 tisíc více než nyní.

ČRo ještě nemá uzavřené hospodaření za rok 2018, ale očekává za loňský rok zisk kolem 32 milionů korun. Cílem média je vždy mít alespoň vyrovnané hospodaření. Za současným kladným výsledkem stojí zejména vyšší výběr koncesionářských poplatků u podnikatelských subjektů v období konjunktury. Kladný výsledek hospodaření bude převeden do účelového fondu, ze kterého ČRo hradí digitalizaci rozhlasového vysílání.

Český rozhlas rozšiřil obsah DAB+ multiplexu

Rozhlas v pátek zařadil do stávajícího DAB+ multiplexu stanici Český rozhlas Vysočina. Ke stávajícím čtrnácti stanicím, z nichž čtyři stanice jsou celoplošné, pět digitálních a pět regionálních, tak přibude další regionální stanice.

„V rámci dopravních služeb, které poskytuje Český rozhlas řidičům, jsme začlenili do našeho DAB+ multiplexu i stanici Český rozhlas Vysočina. Od tohoto kroku slibujeme především kvalitní dopravní informace z jednotlivých úseků dálnice D1,“ uvedl ředitel Techniky a správy Českého rozhlasu Karel Zýka.

U stanice Vysočina bylo použito nejmodernější audio kódování HE-AAC verze 2, které používá výhod SBR (Spectral Band Replication ) a PS (Parametric Stereo).

DAB+ multiplex Českého rozhlasu pokrývá aktuálně 61 % populace České republiky. V letošním roce se předpokládá další rozvoj pokrytí až na 80 % populace.