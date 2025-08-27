Ředitel Českého rozhlasu Zavoral dostane pololetní odměnu přesahující půl milionu

  16:03
Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral dostane za letošní první pololetí odměnu v plné výši 576 tisíc korun. Je to stejně, kolik obdržel v prvním pololetí roku 2024. Zavoral splnil kritéria, podle kterých se výše odměny posuzuje, rozhodla ve středu Rada ČRo.
Největší váhu 50 procent má pro hodnocení kritérium dodržování zákona o ČRo, kodexu a statutu, 15 procent je za dodržování usnesení rady, desetiprocentní váhu má kvalita předkládaných materiálů radě a stejně tak dosažení podílu na rozhlasovém trhu alespoň 24 procent. Plnění rámcového plánu pro letošní rok má váhu 15 procent.

Rada rovněž vzala na vědomí zprávu o činnosti rozhlasu za první pololetí. Podle Zavorala se ČRo v prvních šesti měsících roku 2025 kromě jiného věnoval strategickému rozvoji a marketingu, a to hlavně v souvislosti s květnovým navýšením rozhlasových poplatků ze 45 na 55 korun měsíčně.

Loni veřejnoprávní rozhlas na poplatcích, které tvoří hlavní část jeho příjmů, vybral 2,07 miliardy korun. Letos počítá se zvýšením díky mediální novele o 170 milionů korun.

Zároveň rada vyslechla informaci o vývoji poslechovosti v prvním a druhém čtvrtletí. Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstal v prvním pololetí Český rozhlas Radiožurnál s průměrem 748 tisíc posluchačů denně, což je stejně jako v prvním letošním čtvrtletí a posledním loňském kvartálu.

Podle vedoucího oddělení výzkumu v ČRo Pavla Šimoníka lze v současnosti pozorovat změny v návycích posluchačů, někteří z nich si raději některé pořady či části vysílání pouštějí zpětně například na internetu.

Tento trend je patrný u stanice Vltava. V prvním pololetí jí sice klesla živá poslechovost, naopak jí ale vzrostla popularita zpětného přehrávání. Zavoral k tomu dodal, že i přesto bude s vedoucími Vltavy jednat a analyzovat další kroky, které by poslechovost opět zvýšily.

