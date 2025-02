Spojení s ČT úspory nepřinese, míní šéf ČRo. Ekonomický nesmysl, odvětil Babiš

Na vernisáži výstavy Zůstaňte u svých přijímačů! Sto let rozhlasu v paměti národa promluvil i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral | foto: Český rozhlas

V otevřeném dopise se také ohrazuje proti slovům, které podle něj znevažují činnost vedení a zaměstnanců ČRo. Babiš reagoval na pasáž, v níž Zavoral zpochybnil úsporu v případě sloučení České televize (ČT) a ČRo.

K Babišem zmiňovanému spojení obou médií Zavoral sdělil, že jejich existence má opodstatnění. ČT a ČRo jsou podle něho odlišná tradicí, historií i způsobem výroby a distribuce obsahu.

„Představa, že při jejich sloučení by došlo k finančním úsporám, je klamná. Stále by musely existovat dva provozní rozpočty, dva výrobní rozpočty či dvojí náklady na distribuci,“ napsal ředitel ČRo. Babiš naopak tvrdí, že spojení by vedlo ke skoro 12procentní, více než miliardové úspoře.

„Tvrdit, že by sloučení České televize a Českého rozhlasu nepřineslo úspory, je samozřejmě úplný ekonomický nesmysl, těch synergií je tam spoustu,“ sdělil dnes Babiš. Uvedl, že ho nepřekvapuje, že se těmto médiím nechce šetřit.

„Ale možná by se místo psaní dlouhých dopisů a výmluv, proč něco nejde, mohla raději podívat do zahraničí, kde ty modely úspěšně fungují. Určitě to budeme mít v programu,“ dodal.

Vládní poplatková novela pak podle něho „není nic jiného než snaha korumpovat“. „Spojení poplatků s ovlivněním předvolebního vysílání je absolutní nesmysl, který poškozuje celý Český rozhlas,“ uvedl Zavoral. ČRo má podle něho jedny z nejpřísnějších pravidel a za posledních deset na předvolební vysílání nestěžovala žádná strana ani ANO.

Na rozdíl od Babiše mluví Zavoral o zodpovědném a průhledném přístupu ČRo k hospodaření a rozhlasový poplatek hájí jako „stále relevantní a nejlepší způsob financování“. Předseda ANO ve Sněmovně opakovaně tvrdil, že v ČT a v ČRo chybí dostatečná kontrola a transparentní audit jejich financí a že musejí šetřit. Navrhuje jejich placení ze státního rozpočtu.

„Hospodaření procházející nezávislým auditem podléhá mnohastupňové kontrole, kterou tvoří Rada ČRo a její dozorčí komise,“ napsal Zavoral. Připomněl, že výroční zprávy o hospodaření veřejnoprávního rozhlasu schvaluje každoročně Sněmovna a nově i Senát.

„Poslanci hnutí ANO nikdy nehlasovali proti schválení těchto výročních zpráv o hospodaření ČRo a nikdy nerozporovali údaje v nich obsažené,“ uvedl. Vypočetl také úspory rozhlasu v minulých letech. Rozhlasový poplatek Zavoral pokládá za nejstabilnější způsob příjmu, který umožňuje víceleté plánování.

Předloha je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním, které se opozičním ANO a SPD zatím daří blokovat. Zvyšuje poplatek pro ČT o 15 Kč na 150 korun měsíčně a pro ČRo o deset Kč na 55 korun za měsíc. Poplatek se má nově vztahovat na zařízení schopná přijímat vysílání prostřednictvím internetu, nejen na televizní a na rozhlasové přijímače.

Zachován ale bude princip jedné platby za domácnost. Novela obsahuje také pravidla pravidelné valorizace poplatků. Úhrady podnikatelů a právnických osob mění tak, že by výše poplatku už v jejich případě nezávisela na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců.

ČT loni hospodařila s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas 2,39 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních firem tvoří většinu příjmů. V ČT se poplatek neměnil od roku 2008 a u ČRo od roku 2005.