O novém vedení studií v Plzni a Karlových Varech zatím nebylo rozhodnuto. Jejich ředitel David Jakš totiž uspěl ve výběrovém řízení a od července je zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Asii.
„Regionální studia jsou důležitou součástí veřejné služby Českého rozhlasu. Jejich ředitelé dlouhodobě prokazují, že dokážou odpovědně vést své týmy, rozvíjet vysílání a přinášet posluchačům kvalitní obsah, který vychází z důkladné znalosti jednotlivých regionů,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Ve funkcích pokračují
(v abecedním pořadí)
Prodloužení mandátů je podle něho oceněním dosavadní práce a zároveň přináší stabilitu potřebnou pro další rozvoj regionálního vysílání.
Samostatně bude rozhodnuto o novém řediteli studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jejich ředitel David Jakš je totiž od července stálým zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu v Asii a přesunul se do Soulu. Vedením obou studií je dočasně pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
Český rozhlas (ČRo) provozuje čtrnáct regionálních studií, která posluchačům přinášejí aktuální zpravodajství, publicistiku, servisní informace, kulturní obsah a zábavu zaměřenou na dění v jednotlivých krajích.
Letos regionální vysílání ČRo posílil nový denní zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. V rámci nového projektu Regionální stopař mapují redaktoři zajímavé události a akce daného regionu a živě z nich vstupují do vysílání.
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Český rozhlas mění zahraniční zpravodaje, nově vysílá zpravodaje do Soulu
Další novinkou je pořad Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem, který v rozhovorech představuje významné a inspirativní osobnosti veřejného, kulturního, sportovního, vědeckého a společenského života.