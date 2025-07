„Ač jsou příprava a projednání Memoranda dány novelou mediálního zákona, veřejné konzultace jsou čistě aktivitou Českého rozhlasu. Názor veřejnosti nás zajímá – chceme vědět, co lidé očekávají od veřejnoprávního rozhlasu ve 21. století, co v jeho vysílání považují za důležité a na co by se měl Český rozhlas do budoucna soustředit,“ uvedl generální ředitel veřejnoprávního rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas (ČRo) proto na webu připravil online anonymní dotazník, který zjišťuje, co lidé chtějí slyšet ve vysílání, v čem je pro ně rozhlas hodnotný a jakým prioritám by se měl podle posluchačů věnovat v následujících letech.

Zástupci ČRo rovněž vyrazí za posluchači a to v rámci letních diskuzí „Rozhlas jede za vámi“. Moderátoři Jan Pokorný a Aleš Cibulka povedou s účastníky besed diskuzi o tom, co lidé od Českého rozhlasu očekávají, co oceňují a co by chtěli změnit. Diskutovat budou v Brně, Ostravě, Praze a Plzni. Debatovat se bude i na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde vystoupí Tomáš Pancíř.

Český rozhlas připravil i audiospoty, letáky a online podporu.

Chystané Memorandum má upřesnit to, co není řečeno v zákoně o Českém rozhlase a v Kodexu Českého rozhlasu. Dokument je formou dohody mezi generálním ředitelem Českého rozhlasu a Radou ČRo. Předkládá ho ředitel rozhlasu a po schválení Radou ČRo dokument podepisuje ministr kultury. Memorandum je jedním z nástrojů veřejné kontroly nad fungováním instituce.

„Základní definice veřejné služby jsou již jasně zakotveny v zákoně o Českém rozhlasu a v Kodexu Českého rozhlasu. Memorandum tedy není o redefinici veřejné služby, ale o upřesnění, jak konkrétně ji budeme v praxi naplňovat,“ doplnil Zavoral.

Rozhlas rovněž zjišťuje názory veřejnosti prostřednictvím výzkumu na reprezentativním vzorku posluchačů. Průběžně po celý rok má k dispozici i kontinuální národní výzkum poslechovosti rádií Radioprojekt.

„Rád bych pozval nejširší veřejnost, aby se do veřejných konzultací zapojila. Váš názor může ovlivnit podobu veřejné služby v rozhlasu na další roky,“ vyzval Zaoral.

Podle něho chce Český rozhlas zůstat institucí, která je důvěryhodná, nezávislá, kvalitní a odráží potřeby společnosti.

„Memorandum, jehož podoba se právě připravuje, je zásadní pro to, jak se bude rozhlas vyvíjet – nejen z hlediska obsahu, ale i vysílání a dalších služeb, včetně přístupu k posluchačům,“ uzavřel Zavoral.