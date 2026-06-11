„Český rozhlas dlouhodobě ukazuje, že veřejnoprávní médium má být vysílatelem i aktivním tvůrcem kulturního, společenského a informačního prostoru. Program stojí na silných osobnostech, kvalitním slově, důvěryhodné žurnalistice, hudbě i tvorbě pro děti a mladé publikum. Chceme být posluchačům nablízku — ve vysílání, online, v regionech i na akcích po celé České republice,“ uvedl k novému programu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Jednou z prvních letních zastávek bude festival Colours of Ostrava, kde Český rozhlas nabídne několik pořadů a podcastů v rámci diskusního fóra Meltingpot. Jeho závěr bude patřit živému rozhovoru Libora Boučka s prezidentem republiky Petrem Pavlem.
K jubilejnímu 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu (KVIFF) připravil Radiožurnál dosud nejrozsáhlejší vysílání. Hanka Shánělová, Jan Pokorný a Libor Bouček se budou hlásit z tradičního místa R – streamu na Sadové kolonádě.
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Průzkum: Polovina lidí vnímá mediální zákon jako hrozbu pro nezávislost ČRo a ČT
Na Letní filmové škole rozhlas ve spolupráci s iROZHLASem představí Datové pikošky Michala Kašpárka a investigativní sérii Operace Viking, špionážní česko-švédský příběh odhalený před čtyřiceti lety.
Radiožurnál bude i například na Zemi živitelce nebo Soundtrack festivalu v Poděbradech. Radiožurnál Sport pak vyrazí s Desítkou Pavla Horvátha na Meltingpot a v srpnu do Zubří. Z domácích prázdninových sportovních akcí nabídne mimo jiné tenisové Livesport Prague Open na Štvanici nebo ME ve volejbale žen, které začne na konci srpna v Brně.
Na léto rozhlas připravil i tematické letní programové linky napříč stanicemi. Vltava nabídne Filmové léto, Dvojka Mrazivé léto a Rádio Junior Severské léto.
Pocta Havlovi, Zagorové i Lustigovi
Září bude patřit připomínce nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Český rozhlas připravuje projekt Slyšet Havla, který nabídne cestu po Havlových audiostopách – od unikátních archivních nahrávek přes novou dramatickou tvorbu až po živé vysílání z Lán. Součástí programu bude mimo jiné ztracený a znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, šestidílná série Dálkový výslech po 40 letech, nová inscenace Audience i speciální vydání pořadu Tobogan z Pražské křižovatky.
Český rozhlas Dvojka připravuje na listopad koncertní poctu k nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové.
V prosinci pak veřejnoprávní rozhlas připomene 100. výročí narození spisovatele, novináře, scenáristy a svědka holocaustu Arnošta Lustiga. Připojí se tak k akci FestivAL100, kterou pořádá Nadační fond Arnošta Lustiga v deseti zemích na čtyřech kontinentech. V programu Českého rozhlasu Vltava zazní například dvacetidílná četba z psychologické prózy Dita Saxová.
Investigativní žurnalistika i dokumenty
Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstupuje do 100. sezony. Vedle projektu Tisíc hlasů pro Vltavskou filharmonii a výročního koncertu soutěže Concertino Praga bude v průběhu roku připomínat svou historii i současnost dalšími koncerty, nahrávkami a speciálními projekty.
Český rozhlas Plus uvede sérii rozhovorů Klub 40, kterou provází Ivana Veselková. Projekt se zaměřuje na osobnosti generace čtyřicátníků a na témata životních změn, bilancování a hledání nové rovnováhy.
Stanice Vltava připravuje šestidílnou hudebně-dokumentární sérii o Nicku Caveovi. Autorem je hudební publicista Pavel Klusák, kreativním producentem Aleš Stuchlý. Posluchači Vltavy uslyší i dokumentární sérii Betonoví lidi. Projekt zaměřený na panelová sídliště jako prostor utopií, každodenní reality i kontrakultury připravuje muzikant Vladimir 518. Kreativní producentkou je Veronika Ruppert a atmosféru série podtrhne hudba producenta Aid Kida.
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Český rozhlas představil novou kampaň. Chce ukázat význam veřejné služby
Český rozhlas ve druhé polovině roku představí i několik nových investigativních a dokumentárně-publicistických projektů. Zaměří se mimo jiné na kauzu České obce sokolské, korupční kauzu ve Fakultní nemocnici Motol a mezinárodní kauzu Jeffreyho Epsteina. Vedle celostátních a zahraničních témat bude investigativní redakce dál otevírat také regionální případy, které ukazují problémy s hospodařením veřejných institucí, rozhodováním samospráv, nakládáním s majetkem nebo kontrolou veřejných zakázek.
Na regionálních stanicích pak oslaví 10. výročí soutěž tradičních rodinných receptů Pochoutkový rok.
Český rozhlas ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny připravuje i projekt Minout Prahu. Literárním atlasem Česka by se dala nazvat antologie textů dvanácti německých spisovatelek a spisovatelů, kteří prožili měsíc v jednom českém nebo moravském krajském městě.