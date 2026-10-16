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Prix Bohemia Radio startuje v neděli, do Olomouce přiveze i program pro studenty

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Český rozhlas v neděli 18. října zahájí už 42. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové a audio tvorby Prix Bohemia Radio | foto: Český rozhlas

Český rozhlas v neděli 18. října zahájí už 42. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové a audio tvorby Prix Bohemia Radio. Během pěti dnů se v Olomouci utká 37 finalistů z 167 přihlášených soutěžních děl o vítězství ve čtyřech kategoriích. Během doprovodného programu se budou moci příznivci rozhlasu potkat se známými, a nejen rozhlasovými osobnostmi, stát se publikem natáčení živých přenosů pořadů, diskuzí, koncertů či divadelních představení.

„Prix Bohemia Radio je jediný festival svého druhu v České republice. Umožňuje podpořit a rozvíjet audio tvorbu v její celé šíři a rozmanitosti. Představuje krásnou ukázku veřejné služby v oblasti kultury, na kterou můžeme být už po desetiletí hrdí,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Do letošního ročníku Prix Bohemia Radio bylo přihlášeno celkem 167 děl: 35 dokumentů, 29 dramat, 56 českých a 11 zahraničních reportáží a 36 podcastů. Soutěžit budou ve čtyřech tradičních kategoriích: Dokument, Drama, Reportáž a Podcast.

Letošní ročník zároveň připomene deset let soutěžní kategorie Reportáž. Ta je jako jediná z festivalových kategorií otevřena také zahraničním vysílatelům. Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 67 reportáží, z toho 11 zahraničních.

„Prix Bohemia Radio chceme dlouhodobě otevírat profesionálům i posluchačům, studentům a všem, které zajímá současná audio tvorba. Společné poslechy a následné diskuse dávají možnost slyšet kvalitní díla v souvislostech a zároveň se potkat přímo s jejich autory. Deset let kategorie Reportáž navíc letos nabízí příležitost ohlédnout se za žánrem, který dokáže mimořádně bezprostředně zachytit svět kolem nás,“ uvedla ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.

Rozhlasová Thálie pro Magdalénu Borovou

Prix Bohemia Radio

Festival Prix Bohemia Radio je mezinárodní soutěžní přehlídka rozhlasové a audio tvorby pořádaná Českým rozhlasem. V roce 2026 se koná již 42. ročník. Festival každoročně přiváží do Olomouce to nejlepší z oblasti dokumentu, dramatu, reportáže a podcastu. Jeho cílem je podporovat originální autorskou tvorbu, představovat nové tvůrčí přístupy a propojovat domácí i zahraniční audio profesionály se širokou veřejností.

Během slavnostního zahájení Prix Bohemia Radio v pondělí 19. října bude uděleno hned několik ocenění. Rozhlasovou Cenu Thálie převezme herečka Magdaléna Borová za roli Marianne v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana v režii Beaty Parkanové. Porota vyzdvihla především autenticitu jejího projevu, hereckou přirozenost a schopnost přesvědčivě zachytit proměny ženy procházející různými vztahovými peripetiemi.

Při slavnostním zahájení festivalu uvede generální ředitel René Zavoral významné osobnosti do Síně slávy Českého rozhlasu a bude také udělena Cena Hany Maciuchové.

Živé přenosy pořadů, diskuzí i koncertů

Vedle soutěžní přehlídky nabídne Prix Bohemia Radio také rozsáhlý program pro veřejnost. Festival odstartuje v neděli 18. října odpolednem Českého rozhlasu v Galerii Šantovka. Programem provede Aleš Cibulka a mezi hosty se objeví Lucie Polišenská, Jan Pokorný, Dita Vojnarová nebo skupina O5 a Radeček.

Představí se také novinky Českého rozhlasu Olomouc. Následovat bude například natáčení pořadu Host Radiožurnálu s Janem Pokorným a Liborem Boučkem v kině Metropol nebo setkání věnované rozhlasovému seriálu Olmerka s Lucií Polišenskou a Vasilem Fridrichem. Hudebním hostem bude čerstvá držitelka Ceny Thálie Natálie Tichánková.

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V dalších dnech festival nabídne mimo jiné natáčení Desítky Pavla Horvátha, setkání s Otakarem Brouskem, Martinem Fingerem či Igorem Barešem, panelovou diskusi Žárovky s mladými vědci, divadelní představení Špinarka, koncert Moniky Načevy s kapelou nebo Milana Kňažka a Story s Lucií Šoralovou, debatu Slovenská lekce o veřejnoprávních médiích na Slovensku nebo Podcast Session s příznačným názvem Buchty: Barevný kotlík, v rámci které moderátorky Ivana Veselková a Zuzana Fuksová přizvou na pódium také scenáristu Matěje Samce a herce Petra Uhlíka.

Na Horním náměstí bude od 17. do 26. října otevřena také Kavárna POTMĚ, která nabídne setkání s festivalovými hosty a doprovodný program Žijeme POTMĚ.

Speciální program pro žáky a studenty

Pro žáky základních škol festival nabídne například Dílnu malého novináře, edukativní koncert Českého rozhlasu Vlnohraní nebo program Rádia Junior Zvídavec Evy Sinkovičové.

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Pro vysokoškolské studenty jsou připraveny debaty a setkání zaměřené na současná média, žurnalistiku a práci s audiem, například Vymírající Česko: došly děti, všude a všem, Operace Viking: Špióni uprostřed studené války, Klima v datech, Politici na sítích, Svoboda slova nebo setkání se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Baluchou. Velká část studentského programu bude na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a je přístupná zdarma.

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