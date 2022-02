Český rozhlas Plus chce v novém podcastu provést voliče prezidentskou volbou

Český rozhlas Plus se pokouší v novém podcastu Čekání na prezidenta zjistit nejen to, jak by měla příští hlava státu vypadat. Filozofka Tereza Matějčková, ústavní právník Jan Kysela, moderátor Jan Pokorný a komentátor Petr Nováček v něm dávají do souvislostí vystupování kandidátů, podobu kampaně a třeba očekávání voličů.