V dubnu to bude století, kdy se ve vysílání objevilo první pravidelné časové znamení, o dva měsíce později se zrodila rozhlasová reportáž. V září roku 1926 rozhlas zahájil mezinárodní rozhlasové přenosy a ve stejném roce vznikla i první sportovní reportáž. Kromě toho zahraniční vysílání Českého rozhlasu oslaví v příštím roce 90 let.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pak vstoupí do roku 2026 ve znamení stého výročí od založení.
Český rozhlas na příští rok chystá k devadesátinám Zdeňka Svěráka jedinečnou oslavu, která propojí rozhlas, divadlo i film. Stanice Český rozhlas Dvojka pak připravuje k pětasedmdesátinám Miroslava Donutila mimořádnou oslavu v čase tradičního vysílání pořadu Tobogan.
Český rozhlas Plus na květen příštího roku chystá rozsáhlou dokumentárně-publicistickou sérii, která posluchačům přiblíží proces s Karlem Hermannem Frankem. Stanice Vltava připravuje autorskou dokumentární sérii Betonoví lidi, kterou provede Vladimir 518. Rádio Junior připravuje nový dramatický seriál Hlubina, který navazuje na hororový seriál Lyžák. Regionální stanice Českého rozhlasu připravují druhou sérii úspěšného projektu Zámecké léto.
Stanice Radiožurnál Sport se chystá na přenosy ze zimních olympijských her. Hned po olympiádě přijde na řadu zimní paralympiáda. V březnu čeká sportovní fanoušky mistrovství světa v krasobruslení, které se vrací do České republiky po 33 letech. V květnu bude ČRo vysílat i všechny zápasy českého týmu z mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Červen pak přinese mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Mexiku a USA.
Kromě premiérových pořadů, událostí k připomenutí významných výročí, netradičních osobností v éteru a mimořádných kulturních počinů nabídne veřejnoprávní rozhlas také řadu literárně-dramatických děl a pořadů k poslechu ve vysílání i ze záznamu, a to na prodlouženou dobu osm týdnů. V příštím roce také plánuje více než 250 výjezdů za posluchači do všech čtrnácti krajů.
„Kriminálka, Žárovky, Tobogan, Ranní Dvojka, Pochoutkový rok, Humoriáda na cestách, výjezdy Radia Wave, koncerty na Vltavě, populární R-stream Radiožurnálu či celostátní roadshow Rozhlas jede za Vámi. To jsou jen některé pořady, v rámci, kterých se kolegové rozjedou do regionů, aby byli svým posluchačům na blízku,“ vyjmenoval generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.