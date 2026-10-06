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Exnáměstek ministra kultury Šašek míří do vedení Českého rozhlasu

František Strnad
  10:41

Michal Šašek na snímku z roku 2025 | foto: Profimedia.cz

Bývalý politický náměstek na ministerstvu kultury za ODS Michal Šašek získal významné postavení ve veřejnoprávním rozhlase. Od 15. října převezme řízení regionálních studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Ve své předchozí roli na ministerstvu se přitom výrazně angažoval v přípravě takzvané velké mediální novely, která prosadila navýšení koncesionářských poplatků.

O jmenování Michala Šaška informoval generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na jednání Rady ČRo, píše server Borovan.cz. Šašek do ČRo přichází z ministerstva kultury, kde působil pod ministrem Martinem Baxou (ODS) a měl na starosti klíčovou agendu audiovize a veřejnoprávních médií.

Předním tématem jeho působení na resortu byla příprava a prosazování legislativních změn – stál například u transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize. Zásadní stopu však zanechal především u přípravy vládní velké mediální novely.

Klíčová role v boji za vyšší poplatky

Jako politický náměstek patřil Šašek k hlavním zastáncům reformy financování veřejnoprávních médií. Otevřeně deklaroval, že stávající rozpočty pro Českou televizi a Český rozhlas jsou nedostatečné, a obhajoval model spoléhající na vyšší koncesionářské poplatky namísto přímého financování ze státního rozpočtu.

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Spolu s vládním týmem prosazoval zvýšení měsíčních poplatků (pro Český rozhlas o 10 korun a pro Českou televizi o 25 korun) i rozšíření okruhu platících domácností na všechny vlastníky zařízení schopných přijímat vysílání (včetně chytrých telefonů či počítačů). Tuto legislativní změnu provázela ostrá kritika ze strany soukromých mediálních domů, komerčních vysílatelů i podnikatelských asociací, které poukazovaly na nejasné vymezení veřejné služby a dopady na komerční trh. Nyní se Šašek přesouvá přímo do instituce, jejíž rozpočet tato legislativa ovlivňuje. Spekuluje se i o tom, že by v budoucnu mohl usilovat o pozici ředitele Českého rozhlasu.

Konec v ODS kvůli novému angažmá

Jmenování do funkce v Českém rozhlase s sebou přineslo i otázky ohledně politické nezávislosti. Podle zákona o Českém rozhlase musejí ředitelé rozhlasových studií splňovat stejné předpoklady jako členové Rady ČRo, z čehož vyplývá i zákaz výkonu jakýchkoliv funkcí v politických stranách.

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Web Občanské demokratické strany přitom Šaška stále uváděl jako člena oblastní rady Plzeň-jih. Šašek i mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová však nesrovnalost vysvětlili tím, že web ODS pouze nebyl aktualizován. Šašek, který byl členem ODS od roku 1998, uvedl, že ze strany odešel v dubnu letošního roku nezaplacením členských příspěvků.

Zkušenosti z Plzeňska i kultury

Kromě politického a vládního angažmá působil Michal Šašek v minulosti ve vedení Techmania Science Center, pracoval na Krajském úřadu Plzeňského kraje nebo jako poradce plzeňského primátora. Je rovněž zakladatelem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest.

Generální ředitel ČRo René Zavoral jeho jmenování obhajuje Šaškovou odborností i znalostí regionu. „Přináší velmi dobrou znalost mediální problematiky, kterou získal jak profesní praxí, tak studiem audiovizuální kultury. Zároveň důvěrně zná Plzeňský kraj, jeho prostředí, instituce i lidi. Právě spojení těchto zkušeností považuji za důležité pro další rozvoj obou regionálních studií,“ konstatoval Zavoral.

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