Veřejnoprávní rozhlas finišuje s přípravou Memoranda Českého rozhlasu. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral na tiskové konferenci představil výsledky veřejné ankety, která přispěla k vytvoření tohoto dokumentu. Zároveň odhalil, jak se odrazilo ve výběru rozhlasových poplatků jejich květnové zvýšení.

Příští týden chce René Zavoral Radě ČRo předložit ke schválení Memorandum o veřejné službě, které pro ČRo vymezuje rozsah veřejné služby.

Pro návrh dokumentu pomohla rozhlasu i veřejná anketa, které se zúčastnilo přes 11 tisíc lidí a více než stovka institucí, jako sportovní kluby, církve, nadace či odborové organizace. Následně proběhl kontrolní průzkum na reprezentativním vzorku.

„Za naprosto zásadní považuji to, že všechny tři zdroje dat – anketa, podněty institucí i kontrolní výzkum – se shodují v hlavních očekáváních. Klíčové je pro ně nezávislé zpravodajství, investigativní práce, podpora vzdělávání, kultury a tradic, program pro regiony a menšiny a role rádia v krizových situacích,“ shrnul Zavoral.

Téměř polovina respondentů očekává, že Český rozhlas (ČRo) bude i nadále poskytovat široký rozsah produkce, 58 procent si myslí, že by měl zachovat stávající rozsah pořadů a služeb a 18 procent je pro jejich rozšíření. Čtyři pětiny považují digitální služby za stejně hodnotné jako živé vysílání. Větší podporu literárně-dramatické tvorby požaduje 35 procent lidí a posílení regionálního obsahu chce čtvrtina respondentů.

„Díky anketě jsme si udělali inventuru a zjistili jsme, že už teď naplňujeme očekávání veřejnosti,“ doplnil k výsledkům ankety generální ředitel ČRo.

Memorandum Českého rozhlasu je nový institut zavedený mediální novelou přijatou letos. Připravuje ho generální ředitel ČRo, schvaluje ho Rada ČRo a následně ho má podepsat ministr kultury. První memorandum má platit pro období 2025 až 2029 a má detailně rozpracovat, jak rozhlas konkrétně naplňuje veřejnou službu – tedy stanovit pravidla a priority, které zákon ani Kodex ČRo neobsahují.

Spory o roli Českého rozhlasu. Je ohrožena rovnováha, varují komerční rádia

Díky novým poplatkům posílí zpravodajství

Mediální novela rovněž od května zvýšila rozhlasový poplatek na 55 korun měsíčně. Díky tomu získá ČRo do letošního rozpočtu 197 milionů korun navíc. Částku naopak snížilo omezení reklamy a sponzoringu. Rozpočet ČRo bez zohlednění zvýšení poplatku letos počítal s výnosem z poplatků 2,068 miliardy korun.

Nová legislativa rovněž rozšířila okruh poplatníků a od května se k novému poplatku přihlásilo téměř 200 tisíc nových domácností, do té doby platily poplatek zhruba tři miliony domácností. K placení poplatku se muselo nově registrovat 640 tisíc právnických osob a OSVČ. Z nich ale většina má do 25 zaměstnanců, a proto poplatek neplatí. Podle Zavorala u těch, kteří se ještě nepřihlásili, půjde rozhlas spíše cestou vysvětlování než sankcí.

Firmy a OSVČ dnes musí ČT a ČRo nahlásit počet zaměstnanců. A když je nemají?

Zvýšení poplatku a tím i rozpočtu rozhlasu umožní například posílit zahraniční redakci o nového zpravodaje v Soulu či rozšíření investigativní redakce na osm členů. Český rozhlas rovněž rozšiřuje přístup k literární a dramatické tvorbě a online poslech četeb, rozhlasových her, povídek a pohádek se prodlouží z jednoho na dva měsíce. Web iRozhlas posílí regionální zpravodajství a ČRo také rozšíří spolupráci se záchrannými složkami jako součást krizové komunikace státu.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

