Ministr kultury a ředitel rozhlasu podepsali memorandum o veřejné službě

Memorandum navazuje na mediální novelu, která je účinná od letošního května a aplikuje zákonné změny do praxe. Zároveň reflektuje výstupy veřejné ankety Jaký chcete Český rozhlas?, do níž se v létě zapojilo přes 11 tisíc lidí a více než 100 institucí.
„Memorandum přináší jasný rámec, jak bude Český rozhlas veřejnou službu naplňovat v následujících pěti letech. Vychází nejen ze zákonných požadavků, ale také z toho, co veřejnost od rozhlasu očekává – tedy důraz na nezávislost, kvalitní zpravodajství, vzdělávání, kulturu a silné regionální zastoupení. Jsem rád, že se nám tyto priority podařilo vtělit do konkrétní podoby tohoto významného dokumentu,“ uvedl Zavoral.
Pro Český rozhlas je memorandum závazné po celé pětileté období a stanovuje konkrétní veřejnoprávní závazky včetně rozvoje digitálních služeb, podpory literárně-dramatické tvorby či významu Českého rozhlasu v krizových situacích.
Ministerstvo kultury i Český rozhlas označují podpis memoranda za důležitý milník, který posiluje stabilitu veřejné služby, její předvídatelnost a důvěryhodnost. Dokument rovněž potvrzuje respekt k principu duálního mediálního systému, tedy souběžnému fungování veřejnoprávních a komerčních médií.
Memorandum schválila Rada Českého rozhlasu 1. října. Zavoral tehdy uvedl, že koncem září se na ministerstvu kultury uskutečnilo setkání zástupců ČRo a Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), která sdružuje přední komerční rádia. K diskusi vyzvala Baxu asociace, podle Zavorala při jednání zazněly podněty, ve kterých šlo spíš o úpravu slov a terminologie než o samotný obsah.
Memorandum mimo jiné vymezuje roli a náplň celoplošných i specializovaných stanic ČRo. Stanovuje například, že Radiožurnál může mít maximální podíl hudby 50 procent vysílacího času, z toho domácí produkce minimálně 20 procent. U Vltavy a Dvojky může hudba tvořit až 60 procent, na stanici Plus pak hudba být nemá.
Dokument určuje také působnost a náplň činnosti regionálních studií nebo vysílání do zahraničí. Český rozhlas může šířit své vysílání v pásmu FM/VKV, systémem DAB+, v multiplexu veřejné služby (DVB-T2) a satelitem (DVB-S2). Kvůli zpřístupnění veřejnoprávního vysílání co největšímu počtu posluchačů se má podílet i na rozvoji nových trendů v distribuci.
Memorandum o naplňování veřejné služby má i Česká televize (ČT). To ministr kultury podepsal na konci září s jejím generálním ředitelem Hynkem Chudárkem.
Také v tomto dokumentu jde o rovnováhu mezi veřejnoprávní a komerčními televizemi, pro ČT memorandum stanovuje například maximální počet kanálů nebo strukturu televizního programu.