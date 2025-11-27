Boxy, kterých je zatím deset, obsahují ochranné pomůcky, záložní zdroj energie, léky proti bolesti, antihistaminika i další materiál první pomoci, trvanlivé potraviny i technologie pro přenos dat a vysílání nezávislé na mobilní síti.
Podle Martina Pařízka, vedoucího vědecké redakce rozhlasu a koordinátora přípravy na krizové vysílání, by měl box vystačit na 48 hodin přenosu v případě výpadku proudu. „Obsah boxů připravujeme na všechny situace ve spolupráci s odborníky, s jednotkami integrovaného záchranného systému, se kterými konzultuje technické detaily a způsob komunikace při mimořádných událostech,“ doplnil s tím, že jeho tým má za sebou už dvě cvičení.
Speciálně vybavené boxy mají reportérské vozy v Praze a dalších větších studiích.
Vysílání nepřeruší ani blackout
Současně je rozhlas připravený zajistit vysílání při výpadku proudu, jako to bylo při blackoutu v létě. Napájení vysílání je zajištěno vícestupňově, aby nebyl přerušen provoz ani při výpadku proudu. Nejprve se využívají UPS zdroje a následně dieselové agregáty. Přechod mezi zdroji přitom funguje automaticky. Díky této kombinaci má rozhlas garantovanou nepřetržitou kontinuitu vysílání i v krizových situacích.
„Dnes v rozhlase pracujeme na scénářích pro 22 typů mimořádných situací. Už dnes jsme připraveni spustit velmi rychle nepřetržité speciální vysílání v jakoukoliv denní či noční hodinu. Cílem je okamžitě dokázat v krizích nabídnout rychlé, přesné a praktické servisní informace,“ popsal ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
V případě krize bude obyvatele informovat stanice Radiožurnál, protože vysílá 24 hodin denně. Podle rozsahu krize by jeho vysílání mohly přebírat i další stanice.
„Jako zdroje potravy a vody, lidé potřebují v mimořádných situacích i spolehlivé informace. A tady nastupuje Český rozhlas, ostatně jako tomu bylo při pandemii koronaviru, povodních nebo nedávném blackoutu,“ shrnul generální ředitel ČRo René Zavoral.