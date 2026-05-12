„Novou komunikací chceme ukázat Český rozhlas jako celek, jako veřejnou službu, která má v každodenním životě lidí své nezastupitelné místo,“ vysvětlil ředitel marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiří Malina.
Doplnil, že sdělením Společně jsme Český rozhlas chtějí tvůrci podtrhnout, že Český rozhlas nevzniká jen ve studiích, ale v živém vztahu s posluchači. „Je přítomný tam, kde lidé hledají spolehlivé informace, kulturní zážitky, sportovní emoce, inspiraci nebo oporu v mimořádných chvílích,“ poznamenal Malina.
Komunikace odstartovala 11. května audio spoty ve vysílání stanic Českého rozhlasu a postupně se objeví i v online prostředí, na sociálních sítích, v tisku a v dalších vizuálních formátech. Hlasy spotů jsou herci Vasil Fridrich a Petra Bučková.
Ústředním motivem kampaně je mikrofon jako základní symbol audia, hlasu a rozhlasové práce. Český rozhlas se jeho prostřednictvím vrací k tomu, co je pro rádio nejvlastnější: k lidskému hlasu, zvuku a schopnosti zachytit důležité okamžiky tak, aby byly blízko posluchačům. Mikrofon zároveň funguje jako vizuální zkratka pro spojení mezi tím, kdo mluví, natáčí a vysílá, a tím, kdo poslouchá.
Rozhlas zároveň připravuje video spoty, jejichž uvedení plánuje na druhou polovinu června. Komunikace je koncipována jako dlouhodobá a bude se postupně rozvíjet napříč dalšími formáty a tématy.
Veškeré aktivity pod mottem Společně jsme Český rozhlas budou směřovat na web, kde posluchači a čtenáři najdou více informací o veřejné službě či poplatcích.
Kreativní koncept vznikl ve spolupráci interního týmu Českého rozhlasu a agentury Dentsu Czech Republic, které se společně podílely na nápadu i realizaci nové komunikace.