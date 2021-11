Ředitelem stanic ČRo Region a Rádio DAB Praha bude Petr Sznapka

Regionální stanice Český rozhlas Region a Český rozhlas Rádio DAB Praha dosud řídil Jan Menger, který současně zastává post ředitele Regionálního vysílání.

„Očekávám a těším se, že Petr Sznapka zúročí své mnoholeté manažerské zkušenosti z oblasti médií, marketingu a komunikace a přinese tak do Českého rozhlasu nové svěží nápady, jak nadále rozvíjet vysílání stanic Český rozhlas Region a Český rozhlas Rádio DAB Praha,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Petr Sznapka vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 17 let působil ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu, komunikace a reklamy. V letech 2006 až 2008 byl vedoucím vysílání Rádia Impuls a následně osm let programovým ředitelem rozhlasové sítě Media Marketing Services, kde měl na starosti budování české sítě rockových rozhlasových stanic Rock rádio a zvyšování jejího podílu na trhu. Zároveň rozvíjel programovou i marketingovou strategii stanic. Před nástupem do Českého rozhlasu byl nezávislým marketingovým konzultantem a výkonným ředitelem v marketingové a konzultační agentuře, která se zaměřuje na reklamní tvorbu a marketingovou komunikaci pro retail segment.