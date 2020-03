Kvůli koronaviru se ČT zaměřila na zpravodajství, rozhlas omezil hosty

Změny ve vysílání České televize (ČT) se dotýkají veškeré výroby. Zastavuje se nebo přerušuje většina výroby pořadů. „Prioritně vyrábíme zpravodajství a formáty, které souvisí s aktuální situací. Všechno ostatní se přehodnocuje vzhledem k logistickým, personálním a dalším opatřením,“ sdělil Filip Platoš z tiskového oddělení ČT.

Televize Prima pozastavuje natáčení premiérových dílů Show Jana Krause a od 18. března nasadí každou středu reprízy některých pořadů.

Televize Nova k úternímu datu zase pozastavila s okamžitou platností natáčení svých dlouhotrvajících seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2. Namísto obvyklých pěti epizod seriálu Ulice, odvysílá televize Nova pouze čtyři.

Krizový štáb Českého rozhlasu (ČRo) přijal opatření, aby dál vysílalo kompletní portfolio stanic, zvláště čtyřiadvacetihodinové vysílání zpravodajského Radiožurnálu. „Máme vytvořený krizový systém směn, který umožní kontinuitu vysílání,“ uvedl mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Kvůli omezení pohybu hostů byla v pražské centrále pro stanice ČRo Radiožurnál, Plus, Dvojka a Vltava zřízena dvě studia s přístupem zvenčí. Cílem je maximum hostů odbavit v těchto studiích. Natáčení a vysílání pořadů a s tím spojená výroba pokračují podle programu. „Speciální zpravodajské vysílání bude podle situace vysílat stanice Radiožurnál a Plus. Na stanici Junior chystáme speciální vzdělávací dopolední vysílání pro děti, které nyní nemohou chodit do škol,“ doplnil Hošna.

Vedení rozhlasu rovněž snížilo počet lidí na pracovištích, některým zaměstnancům umožnilo pracovat z domova a přijalo preventivní a hygienická opatření ve všech budovách v Praze i regionálních studiích.

Na Radiu 1 od pondělí zajišťuje vysílání osm moderátorů, kteří se střídají každý den po dvou pětihodinových směnách. „Snížením počtu vysílajících dýdžejů Radio 1 přispěje k všeobecné ohleduplnosti a omezení pohybu lidí v budově na Vinici. Dočasně také rušíme veškeré stávající pořady po 20. hodině večer,“ informovala za Radio 1 Klára Vlková.