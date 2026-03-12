Právě teď vrcholí přípravy na největší svátek českého filmu. Už tuto sobotu se dozvíme, kdo si odnese křišťálové sošky za nejlepší snímky loňského roku.
Kdy dávají Českého lva a kde ho sledovat?
Přímý přenos z vyhlášení výsledků prestižního ocenění Český lev 2026 nabídne v sobotu 14. března program ČT1. Slavnostní ceremoniál začíná přesně ve 20:10 hodin.
Pro ty, kteří preferují sledování online, bude k dispozici živý stream na stránkách České televize v rámci iVysílání. Po skončení přenosu zde bude možné zhlédnout i záznam celého večera.
Český lev 2026: Nominace a největší favoriti
Akademici letos vybírali z celkem 94 děl. Největší šance na zisk sošky má životopisné drama Franz režisérky Agnieszky Hollandové, které posbíralo rekordních 15 nominací. V těsném závěsu za ním jsou snímky Sbormistr (13 nominací) a road movie Karavan (11 nominací).
Hlavní nominace na nejlepší celovečerní hraný film:
V hereckých kategoriích se letos odehrává zajímavý souboj – po dvou nominacích mají Anna Geislerová, Elizaveta Maximová a Ivan Trojan. Divácky nejatraktivnější bude pravděpodobně kategorie vedlejší role, kde jsou proti sobě nominováni otec a syn – Ivan Trojan a Josef Trojan, oba za film Franz.
Kde vidět nominované filmy a seriály?
Ještě před vyhlášením Českého lva 2026 máte čas řadu děl zhlédnout online. Nominované filmy můžete vidět na stránkách ČFTA, většinou za 80 nebo 40 Kč. Mnoho snímků je k dispozici na platformách KVIFF.tv, DAFilms.cz či Netflix.
- Franz: K vidění na Netflixu, brzy také na iVysílání ČT.
- Sbormistr: Dostupné na Netflixu a KVIFF.tv.
- Karavan: Najdete na KVIFF.tv a DAFilms.cz.
- Seriál Studna: Aktuálně na platformě OnePlay (dříve Voyo).
- OKTOPUS II a Ratolesti: Všech 10 dílů můžete sledovat zdarma na iVysílání ČT.
Kdo moderuje a další novinky 33. ročníku
Letošní moderátorkou je poprvé stand-up komička Bianca Cristovao. Sestra zpěváka Bena Cristovao, která slaví úspěchy v USA, slibuje do večera vnést novou energii a nadhled.
Změna místa konání do Kongresového centra u stanice metra Vyšehrad pak umožnila tvůrcům pracovat s mnohem větším pódiem a modernější technikou. „Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ uvedl kpřesunu prezident ČFTA Ivo Mathé.
Jak probíhá hlasování?
O tom, kdo dostal Českého lva, rozhoduje v dvoukolovém hlasování Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která sdružuje více než 350 filmových profesionálů. Ceny se udělují již od roku 1993 a letos se sošky z broušeného skla rozdají celkem ve 24 kategoriích.
Český lev za rok 2025 – přehled nominací
NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
NEJLEPŠÍ REŽIE
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM