Český lev 2026: kdy a kde sledovat přímý přenos a kde vidět nominované filmy

Ivana Vaňkátová
  11:25
Slavnostní udílení 33. ročníku výročních cen Český lev se uskuteční v sobotu 14. března 2026. Letošní ročník provází hned několik zásadních změn – tou nejviditelnější je přesun z tradičního Rudolfina do prostor Kongresového centra Praha. Večerem plným hvězd vás provede moderátorka Bianca Cristovao.
Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev. | foto: ČFTA

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...
Stand-up komička Bianca Cristovao
Výstava před Kongresovým centrem Praha
Právě teď vrcholí přípravy na největší svátek českého filmu. Už tuto sobotu se dozvíme, kdo si odnese křišťálové sošky za nejlepší snímky loňského roku.

Kdy dávají Českého lva a kde ho sledovat?

Přímý přenos z vyhlášení výsledků prestižního ocenění Český lev 2026 nabídne v sobotu 14. března program ČT1. Slavnostní ceremoniál začíná přesně ve 20:10 hodin.

Pro ty, kteří preferují sledování online, bude k dispozici živý stream na stránkách České televize v rámci iVysílání. Po skončení přenosu zde bude možné zhlédnout i záznam celého večera.

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Český lev 2026: Nominace a největší favoriti

Akademici letos vybírali z celkem 94 děl. Největší šance na zisk sošky má životopisné drama Franz režisérky Agnieszky Hollandové, které posbíralo rekordních 15 nominací. V těsném závěsu za ním jsou snímky Sbormistr (13 nominací) a road movie Karavan (11 nominací).

Hlavní nominace na nejlepší celovečerní hraný film:

  • Franz (r. Agnieszka Hollandová)
  • Karavan (r. Zuzana Kirchnerová)
  • Letní škola, 2001 (r. Dužan Duong)
  • Nahoře nebe, v dolině já (r. Katarína Gramatová)
  • Sbormistr (r. Ondřej Provazník)

V hereckých kategoriích se letos odehrává zajímavý souboj – po dvou nominacích mají Anna Geislerová, Elizaveta Maximová a Ivan Trojan. Divácky nejatraktivnější bude pravděpodobně kategorie vedlejší role, kde jsou proti sobě nominováni otec a syn – Ivan Trojan a Josef Trojan, oba za film Franz.

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz

Kde vidět nominované filmy a seriály?

Ještě před vyhlášením Českého lva 2026 máte čas řadu děl zhlédnout online. Nominované filmy můžete vidět na stránkách ČFTA, většinou za 80 nebo 40 Kč. Mnoho snímků je k dispozici na platformách KVIFF.tv, DAFilms.cz či Netflix.

  • Franz: K vidění na Netflixu, brzy také na iVysílání ČT.
  • Sbormistr: Dostupné na Netflixu a KVIFF.tv.
  • Karavan: Najdete na KVIFF.tv a DAFilms.cz.
  • Seriál Studna: Aktuálně na platformě OnePlay (dříve Voyo).
  • OKTOPUS II a Ratolesti: Všech 10 dílů můžete sledovat zdarma na iVysílání ČT.

Český lev 2026 se blíží. Kdo má šanci uspět a kde vidět nominované filmy?

Kdo moderuje a další novinky 33. ročníku

Letošní moderátorkou je poprvé stand-up komička Bianca Cristovao. Sestra zpěváka Bena Cristovao, která slaví úspěchy v USA, slibuje do večera vnést novou energii a nadhled.

Stand-up komička Bianca Cristovao

Změna místa konání do Kongresového centra u stanice metra Vyšehrad pak umožnila tvůrcům pracovat s mnohem větším pódiem a modernější technikou. „Jsme vděčni za léta strávená v Rudolfinu, avšak Kongresové centrum otevírá pro slavnostní večer celou řadu nových možností, od velikosti pódia a větší kapacity hlediště po technické zázemí,“ uvedl kpřesunu prezident ČFTA Ivo Mathé.

Výstava před Kongresovým centrem Praha

Jak probíhá hlasování?

O tom, kdo dostal Českého lva, rozhoduje v dvoukolovém hlasování Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která sdružuje více než 350 filmových profesionálů. Ceny se udělují již od roku 1993 a letos se sošky z broušeného skla rozdají celkem ve 24 kategoriích.

Český lev za rok 2025 – přehled nominací

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie Tomáš Hlaváček
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
FranzAgnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoJudit Pecháček
RatolestiAnna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodecOskar Hes
OKTOPUS IIMiroslav Krobot
StudnaDavid Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
MámaSophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
DěckoElizaveta Maximová
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška
LimityTatiana Dyková Vilhelmová

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Král Šumavy 2 - Agent chodec – režie Damián Vondrášek
Moloch – režie Lukáš Hanulák
OKTOPUS II – režie Jan Pachl
Ratolesti – režie Michal Blaško
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner

12. března 2026  11:20,  aktualizováno  11:31

