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České finále Wimbledonu vidělo na Primě 764 tisíc diváků, hokej to ale nepřekonalo

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  13:01
Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu.

Tenistka Linda Nosková se raduje ze svého senzačního wimbledonského triumfu. | foto: AP

Zklamaná Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu.
Karolína Muchová s trofejí pro poraženou finalistku Wimbledonu.
Zklamaná Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu.
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.
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Ryze české finále ženské dvouhry Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou v sobotu sledovalo v televizi Prima 764 000 diváků. Podíl na celkové sledovanosti činil téměř 37 procent, informovala televize Prima. Sledovanost sobotního zápasu tak byla vyšší než při posledním finále Wimbledonu s českou účastí.

Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024 tehdy na obrazovkách České televize na kanálu ČT2 sledovalo v průměru 456 000 diváků.

Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za dvě hodiny a 27 minut. Utkání kromě Primy vysílala také stanice Eurosport.

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Prima si sledovanost tenisového zápasu velmi pochvalovala. „Historické, ryze české finále Wimbledonu bylo výjimečnou sportovní událostí, která si zasloužila co nejširší televizní publikum,“ řekl Alex Ruzek ze skupiny Prima.

Podle televize přenos symbolicky otevřel novou kapitolu nabídky skupiny Prima před blížícím se spuštěním sportovní stanice. „Diváci se mohou těšit, že podobných sportovních zážitků bude na obrazovkách Primy brzy ještě více,“ doplnil ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu Primy Martin Švehlák.

Připomněli tak, že Prima nedávno získala licenci pro vlastní sportovní kanál s názvem Prima Sport. Nový kanál by měl začít vysílat nejspíš v následujících týdnech.

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I přes vysoký podíl byla sledovanost tenisového finále nižší než například zájem o zápasy českých týmů na nedávném světovém šampionátu v hokeji v České televizi. Nejsledovanějším zápasem letošního hokejového mistrovství byl souboj Česka s Kanadou v základní skupině se sledovaností 1,918 milionu diváků a podílem na publiku 48,43 procenta.

Nejsledovanějším zápasem českých fotbalistů na fotbalovém mistrovství světa byl zápas Česka s Jihoafrickou republikou, který si na ČT sport nenechalo v podvečer ujít 912 000 diváků starších čtyř let. Bylo to 32,5 procenta všech lidí u televizních obrazovek. U nočních zápasů byla sledovanost nižší.

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