„Petru Obrovskému chci poděkovat za práci, kterou v Bruselu odvedl. Divákům České televize přibližoval evropskou i alianční agendu v období, kdy se zásadně proměňuje bezpečnostní i politická situace v Evropě,“ uvedl zástupce šéfredaktora ČT24 Martin Řezníček.
A uvítal, že Obrovský bude ve zpravodajství ČT pokračovat i po návratu do Prahy.
„Barbora Maxová přichází do Bruselu s výraznou zkušeností ze zahraniční redakce, včetně opakované práce na Ukrajině, a s dlouhodobým zájmem o unijní témata,“ připojil Řezníček.
Barbora Maxová působí v zahraniční redakci České televize od roku 2018. Od začátku ruské invaze absolvovala v rámci pravidelných zpravodajských rotací devět cest na Ukrajinu. Unijní agendě se věnuje od českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. Diváci ji znají také jako moderátorku pořadů Horizont ČT24, Zóna ČT24 nebo speciálních vysílání k zahraničnímu dění. Vystudovala žurnalistiku na FSV UK a mezinárodní studia a diplomacii na FMV VŠE.
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„Zpravodajský post v Bruselu považuji za velkou profesní výzvu. Budu pokrývat dění v EU a NATO v době zásadních geopolitických změn, se kterými se Evropa musí vypořádat – ať už jde o válku na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo druhou administrativu Donalda Trumpa,“ svěřila se Maxová.
Česká televize má celkem jedenáct stálých zahraničních zpravodajů, kteří přináší aktuální dění z Blízkého východu, USA, Belgie, Turecka, Polska, Ruska, Číny, Velké Británie, Slovenska, Francie a Německa. Jeden rotující post má ČT na Ukrajině. Na jiných zahraničních postech se změny nechystají.