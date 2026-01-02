Česká televize reorganizuje výrobu pořadů, nově vzniká šest žánrových center

  11:00
České televize od Nového roku změnila systém vzniku nových pořadů. Generální ředitel veřejnoprávní televize Hynek Chudárek tím hodlá zjednodušit a zefektivnit dosavadní způsob tvorby pořadů a přitom zeštíhlit televizní management.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

Nejzásadnější organizační změnou je sloučení divize Program a digitální služby a divize Obsah. Dosavadní producentský systém mění Česká televize (ČT) na systém žánrových center.

„Zachováváme transparentní způsob vývoje pořadů, ale zároveň odstraňuji dvojkolejnost při rozhodování a zvyšuji odpovědnost jednotlivých manažerů,“ vysvětlil Hynek Chudárek.

ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek

Generální ředitel tím naplňuje svůj kandidátský projekt. „Podstatou změn je především zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými útvary a posílení pružnosti celé instituce. Účelem je úspora prostředků, které můžeme vložit do výroby pořadů,“ zdůraznil Chudárek. „V rámci divize Program a digitální služby vznikne pod vedením šéfdramaturgů šest žánrových center zaměřených na vývoj a tvorbu pořadů podle programových potřeb České televize,“ dodal.

Smyslem změny je cílenější vývoj a realizace kvalitních projektů, rovnoměrně rozložených v rámci nových žánrových center. Zvolený model přináší jasnou odpovědnost za jednotlivé žánry, transparentnější proces posuzování návrhů a přehlednější vedení tvůrčích týmů.

Současní kreativní producenti budou zařazeni přímo do jednotlivých žánrových center, kam přecházejí i se svými rozpracovanými projekty.

Zásadní je, aby nám zůstal stejný rozpočet, říká šéf ČT k plánu rušit poplatky

Celou divizi Program a digitální služby bude řídit ředitel divize Milan Fridrich. Žánrové centrum hrané tvorby povede dosavadní ředitelka Obsahu Tereza Polachová, v čele žánrového centra dokumentární tvorby bude Ivana Pauerová Miloševičová. Žánrové centrum publicistické a vzdělávací tvorby bude pod vedením Jany Škopkové, žánrové centrum zábavné a lifestylové tvorby bude řídit Lucie Kapounová. Žánrové centrum tvorby pro děti/ČT:D zůstává podřízeno dosavadnímu výkonnému řediteli Petru Kolihovi a žánrové centrum kulturní tvorby/ČT art povede i nadále dosavadní ředitel Tomáš Motl.

Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá smrt Jana Masaryka

