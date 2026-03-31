„Dlouhodobé partnerství s Nadací rozvoje občanské společnosti a projektem Pomozte dětem vnímáme jako důležitou součást naší veřejnoprávní role. Jsme proto rádi, že se letos tradiční velikonoční Kuře symbolicky propojuje s mimořádně úspěšným pořadem Peče celá země, který si získal velkou přízeň diváků. Věříme, že toto spojení na Velikonoční pondělí přinese nejen silný divácký zážitek, ale také konkrétní pomoc dětem, které ji potřebují,“ uvedl generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.
Velikonoční vysílání ČT rovněž přinese premiéru pořadu Tři v zahradě, kde si budou majitelé zahrad plnit sny pod vedením zkušených průvodců. Velikonoční televizní program pozve rodiny i ke sledování pohádek a filmů jako například Sůl nad zlato, V zámku a podzámčí, O statečném kováři, Babička nebo Tři veteráni. V programu diváci najdou i filmy jako Přelet nad kukaččím hnízdem, Vesničko má středisková nebo Svatební cesta do Jiljí.
Stálou součástí velikonočního vysílání České televize jsou i přímé přenosy bohoslužeb doplněné duchovními dokumenty a pořady. Na programu ČT2 bude letos možné živě sledovat velkopáteční bohoslužbu z valdické věznice a nedělní Velikonoční bohoslužbu z baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Přenos nedělní slavnostní mše pak vystřídá Urbi et Orbi, přímý přenos velikonočního požehnání papeže Lva XIV.
Déčko pak malým diváků připravilo novinku – interaktivní komiks Rychlé šípy a velikonoční poklad o zážitcích legendární party z knih Jaroslava Foglara. Slavné příběhy Rychlých šípů jsou také ke zhlédnutí v animovaném seriálu v iVysílání České televize.
„Na obrazovkách ČT :D se velikonoční program opírá o speciály Tlapkové patroly, animované filmy studia Warner Bros. s králíkem Bugsem, Slepičí úlet a speciál Blue. Dále tradičně obarvujeme týden večerníčky s velikonoční tematikou,“ popsal výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. Ve vysílání se navíc objeví výběr velikonočních dílů z oblíbených večerníčků jako Pat a Mat, Žížaláci, Káťa a Škubánek, Čtyřlístek a mnoho dalších.
Artové Velikonoce nadělí premiéru koncertu mladého písničkáře Michala Horáka a Filharmonie Hradec Králové, speciál Presleyovi očima Oprah Winfrey či animovanou filmovou adaptaci románu Sedláci pod názvem Jagna od tvůrců filmu S láskou Vincent. ČT art také odvysílá koncerty barokní duchovní hudby.
Česká televize uvede o Velikonocích i snímky k výročí významných českých i světových osobností. Připomene například 100 let od narození Jiřího Adamíry. Diváci se mohou těšit na nedělní portrét Lucie Bílé s názvem Nebe peklo Lucie a její narozeninovou Výbornou SHOW, titul Robinsonka s Jaroslavou Obermaierovou, Andělské oči k jubileu Pavla Kříže, dále unikátní představení Carmen Y Carmen s Dagmar Peckovou nebo Lijavec Divadla Járy Cimrmana, jeden z pořadů vysílaných k devadesátinám Zdeňka Svěráka. Ze zahraničních osobností věnuje Česká televize vzpomínku americkému herci Gregorymu Peckovi.
Platforma iVysílání připravila velikonoční výběr Slepice, nebo vejce? s animovanou i hranou tvorbou a kolekci Velikonoční tradice sestávající nejen z epizod pořadů Naše tradice, Cesty víry, Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli nebo Buchty po ránu a What the Fact?