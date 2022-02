Weby ČT čelí masivnímu kybernetickému útoku. Kvůli olympiádě, říká televize

Co je to DDoS Distributed Denial of Service Attack Využívá koordinace desítek, stovek nebo i tisíců počítačů i dalších chytrých zařízení k zasílání falešných požadavků na určitý server s cílem jeho vyřazení. Útočníci se mohou koordinovat pomocí diskusních fór nebo mohou ovládat botnet síť, tedy velké množství virem napadených "zombie" počítačů, ze kterých mohou požadavky vysílat, což ztěžuje jejich vypátrání.