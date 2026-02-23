Česká televize spustila nepřetržité skryté titulky na ČT24

Autor:
  12:00
Česká televize (ČT) spustila nepřetržité skryté titulkování zpravodajského programu ČT24 v pozemním, satelitním i internetovém vysílání. Nová služba pomůže především divákům se sluchovým postižením, pro které jsou skryté titulky zásadním nástrojem sledování aktuálního dění.
Fotogalerie4

Česká televize spustila od února 2026 nepřetržité skryté titulkování programu ČT24 | foto: Česká televize

„Nepřetržité titulkování vysílání programu ČT24 je konkrétním krokem k tomu, aby se diváci se sluchovým postižením mohli v reálném čase spolehnout na stejné informace jako ostatní. Přístupnost vysílání nevnímáme jako nadstandard, ale jako samozřejmou součást veřejné služby,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Veřejnoprávní televize nabízí kromě skrytých titulků také pořady tlumočené do českého znakového jazyka a audiopopis – volitelnou zvukovou stopu, která pomáhá divákům se zrakovým postižením lépe porozumět obrazové složce pořadu.

„Skryté titulkování ČT24 ve formátu 24/7 je výsledkem dlouhodobé spolupráce se společností SpeechTech. Využívá technologické řešení založené na nástrojích umělé inteligence, které převádějí mluvené slovo do textové podoby v reálném čase. Stejně důležité je však zachování vysoké kvality a přesnosti informací, za nimiž stojí práce redaktorů a celého týmu ČT24,“ doplnila vedoucí služeb pro diváky se smyslovým postižením Petra Kolodějová.

Služba byla během loňského roku testována v reálném provozu v rámci nočního kontinuálního zpravodajství na ČT24 a postupně zdokonalována, například v oblasti rozlišování jednotlivých mluvčích, členění textu do přehledných dvouřádkových titulků či minimalizace časového zpoždění mezi obrazem, zvukem a titulky. Výsledkem je podle tiskové právy ČT vyšší srozumitelnost zejména u diskusních pořadů, živých vstupů i mimořádných zpravodajských situací.

Nejúspěšnějším digitálním produktem České televize bylo loni iVysílání

Česká televize nabízí i skryté titulky také napříč svými digitálními produkty. Nepřetržité titulkování je k dispozici v živém internetovém vysílání programu ČT24, ve zpětném přehrávání i u nahrávek pořadů pořízených z lineárního vysílání.

Výjimkou je v současnosti živé streamování prostřednictvím platformy HbbTV, kde dosud využívaná technologie není s tímto typem titulků plně kompatibilní.

Veřejnoprávní televize v tiskové zprávě připomněla, že dlouhodobě nejen naplňuje, ale překračuje zákonné požadavky na zpřístupňování vysílání lidem se sluchovým a zrakovým postižením. Ty stanovují povinnost opatřit skrytými titulky alespoň 70 % vysílaných pořadů, nejméně 2 % vysílaných pořadů tlumočit do českého znakového jazyka a minimálně 10 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. V průměru za celý rok 2025 tvořily pořady se skrytými titulky 86,45 % vysílání České televize, pořady tlumočené do českého znakového jazyka 6,95 % a pořady s audiopopisem 20,9 %.

Vstoupit do diskuse

Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Česká televize spustila nepřetržité skryté titulky na ČT24

Česká televize spustila od února 2026 nepřetržité skryté titulkování programu...

Česká televize (ČT) spustila nepřetržité skryté titulkování zpravodajského programu ČT24 v pozemním, satelitním i internetovém vysílání. Nová služba pomůže především divákům se sluchovým postižením,...

23. února 2026

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

23. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:57

Vláda chce letos vrátit věk odchodu do penze na 65 let i zrušit poplatky ČT

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda Andreje Babiš schvaluje svůj legislativní plán na letošní rok i zbytek volebního období. Počítá v něm například s valorizací předčasných důchodů či se zmrazením důchodového věku na 65 letech....

23. února 2026  6:20,  aktualizováno  11:56

Pavel jmenoval ministrem Červeného. Hned zamířil na vládu, vyřešil střet zájmů

Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného...

Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného ministrem životního prostředí. Vláda Andreje Babiše, která vznikla po říjnových volbách do Sněmovny ze zástupců ANO, SPD a...

23. února 2026,  aktualizováno  11:53

OBRAZEM: Čumilové v hledáčku. Fotografie zachytily zvědavce u nehod a neštěstí

Ivo Gil, Karel Cudlín a David Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé...

Ivo Gil, Karel Cudlín a David Materna. Tři fotografové, tři různá období druhé poloviny 20. století a jedno téma - nespočet výjimečných situací, často tragických událostí, nehod, katastrof, u kterých...

23. února 2026  11:53

Boj o vlasy, který stvořil Chartu 77. Reakce na perzekuci komunisty překvapila

Premium
Čekání na koncert. Podobná shromáždění mladých komunistický režim dráždila....

Represe proti máničkám v roce 1976 měla být definitivním koncem svobody v Československu. Stal se však přesný opak: právě v soudních síních s undergroundem se zrodila Charta 77.

23. února 2026  11:39

Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu

Vicehejtmanka Jihočeského kraje Lucie Kozlová (ANO 2011)

Českobudějovická opozice dnes ráno přišla s návrhem na odvolání radní Lucie Kozlové (Naše Česko). Důvodem je stavba objektu u rybníka Dehtář na Českobudějovicku, kterou mimo jiné řeší stavební úřad a...

23. února 2026  11:39

Zloděj vykrádal auta speciálním nástrojem. Poškození si nemuseli ničeho všimnout

Policisté dopadli recidivistu, který má na svědomí vloupačky do vozidel Škoda...

Pražští policisté dopadli muže, který má podle vyšetřovatelů na svědomí několik vloupání do aut. Pachatel ke krádežím využíval speciální pomůcku, díky níž si poškození ani nemuseli všimnout, že se...

23. února 2026  10:58,  aktualizováno  11:34

Nizozemsko má novou vládu. Liberál Jetten je nejmladší premiér v jeho historii

Nový nizozemský premiér Rob Jetten přichází do královského paláce Huis ten...

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také...

23. února 2026  11:28

Lubomír Metnar

Hosty pořadu Rozstřel jsou ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a stínový...

Lubomír Metnar je od prosince 2025 ministrem vnitra ve třetí vládě Andreje Babiše. Post zastával už od června 2018 do prosince 2021 v předchozí Babišově vládě. Bezpečnostní specialista Metnar je...

23. února 2026  11:20

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Island chce referendum o přístupových rozhovorech s EU, může být už v létě

Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir a předsedkyně Evropské komise Ursula...

Island se chystá uspíšit referendum o obnovení přístupových rozhovorů s EU. Očekávalo se jeho konání v roce 2027, ale parlament by mohl v příštích týdnech ohlásit dřívější termín, možná už tento...

23. února 2026  11:19

Začátek týdne bude teplý, ale deštivý. Kvůli oblevě stoupají hladiny řek

Prahou se přehnala první letošní bouřka. (7. ledna 2025)

Pondělí bude provázet oblačnost, na většině území s deštěm. Během dne déšť přechodně zeslábne a může se objevit polojasná obloha. V Čechách začne odpoledne foukat čerstvý západní vítr. Večer se opět...

23. února 2026  6:39,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.