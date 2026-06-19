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ČT: Nový zákon sníží rozpočet až o dvě miliardy a znemožní plnit zákonné povinnosti

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  16:00
Česká televize (ČT) spočítala o kolik přijde peněz po změně financování, jak ho v pondělí schválila vláda. Varuje, že předložený návrh vládního zákona jí neumožní v případě schválení dodržet povinnosti, které televizi ukládá současná legislativa. Změny totiž veřejnoprávní televizi podle jejího vyjádření nepřipraví jen o částku 1,3 miliardy korun, ale o mnohem víc.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

„Chci a nadále budu jednat s premiérem Andrejem Babišem a samozřejmě s ministrem kultury Oto Klempířem, ale i s dalšími představiteli vládní koalice a pochopitelně také se zástupci současné opozice. Při projednávání zákona musí vzít v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ varuje generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

„K hospodaření České televize přistupuji já i moji kolegové z vedení velmi zodpovědně. Musím tedy připustit, že k určitému snížení financí skutečně dojde a my na to musíme být připraveni. Možné úspory proto společně hledáme. Je ale nepřijatelné, aby nedošlo k úpravě navrhované částky,“ dodává.

Navrhované změny vrací Českou televizi v podstatě až do roku 2008, kdy činily příjmy z televizních poplatků 5,7 miliardy korun, stejně jako v roce 2024. Rozdíl mezi navrhovaným příspěvkem ze státního rozpočtu, který odpovídá výši poplatku v roce 2024, a plánovaným příjmem v roce 2027 je přibližně 1,3 miliardy korun. V roce 2024 ale Česká televize navíc čerpala dalších 463 milionů z rezerv, kterými v roce 2027 disponovat nebude. I s ohledem na vyčerpané rezervy se v roce 2025 zvýšily televizní poplatky.

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V roce 2027 pak také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH, a pokud se tato lhůta neprodlouží, může být výpadek financí od 1. 1. 2028 vyšší o dalších zhruba 400 milionů korun. V roce 2028 by též dle stávajících pravidel došlo k valorizaci výše poplatku v návaznosti na vývoj inflace, k čemuž by podle vládního návrhu nedošlo a Česká televize by tak přišla o dalších 300 milionů korun, vypočítává ČT v tiskové zprávě.

V roce 2027 tak snížení rozpočtu může fakticky dosahovat výše 1,75 miliardy a v roce 2028 více než 2,4 miliardy korun.

Ohrožení veřejné služby

S takto nastaveným rozpočtem nelze podle prohlášení České televize řádně plnit veřejnou službu v oblasti televizního vysílání podle aktuálních standardů, a stejně tak není možné plnit některé povinnosti vyplývající z loni uzavřeného a aktuálně platného memoranda.

Loňské zvýšení televizního poplatku České televizi bylo svázáno s určitými omezeními, která bude nutné zrušit. Jedná se zejména o omezení obchodních sdělení, zákaz obchodování s online reklamním časem a odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 25 procent ze sponzoringu.

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K diskusi je bezpochyby také indexace příspěvku ze státního rozpočtu, když aktuálně navrhovaná kumulativní míra inflace ve výši 10 procent je nevyhovující a nedůvodná. Předchozí, dnes již neaktuální návrh ministerstva kultury, předpokládal každoroční navyšování příspěvku o míru inflace (maximálně však o 5 procent) a aktuálně platná legislativa stanoví navyšování televizního poplatku o kumulovanou míru inflace, avšak v nižší šestiprocentní výši, to znamená ve větší frekvenci.

Pokud nedojde k zohlednění uvedeného a nebude hodnota příspěvku ze státního rozpočtu stanovena v adekvátní výši, tak se takto redukovaný rozpočet dotkne všech součástí ČT včetně zpravodajství, sportovního vysílání, dramatické a dokumentární tvorby, publicistiky a tvorby pro děti. Česká televize nebude také schopná naplňovat svou zákonnou povinnost podílu regionálního vysílání ve výši 20 procent.

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Právě z jednotlivých návrhů možných úspor vyplyne, v jakém rozsahu bude ČT v případě platnosti změny zákona muset začít propouštět zaměstnance. Bude muset také dojít k pozastavení plánované investice do výstavby nového zpravodajského studia v Praze, která je již ve fázi přípravy. V žádném případě nelze uvažovat ani o projektu nového studia v Ostravě, uvádí ČT.

Vláda v pondělí schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. ČT má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo má dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Změna má podle vlády začít platit od ledna 2027. Musí ji ale schválit obě komory parlamentu i prezident Petr Pavel.

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