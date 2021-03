Česká televize odvysílá rozhovor Harryho a Meghan s Oprah Winfreyovou

„Oprah Winfreyová nejdříve rozmlouvá s Meghan, vévodkyní ze Sussexu. Dotýkají se mnoha témat a proberou všechno, počínaje jejím vstupem do královské rodiny, přes sňatek, mateřství a charitativní činnost až po skutečnost, jak se vévodkyně musela vyrovnávat se životem pod intenzivním tlakem veřejnosti. Později, kdy se k nim připojí i princ Harry, hovoří o svém přestěhování do Spojených států, o svých nadějích do budoucna i snech o rozrůstající se rodině,“ avizuje Česká televize pořad na webu.

Rozhovor přitáhl značnou pozornost. V televizi či přes internet interview při premiéře zhlédlo na 50 milionů lidí v 17 zemích světa. Televize CBS dva dny po vysílání sdělila, že jen v Americe pořad vidělo 17,8 milionu diváků, což znamená největší sledovanost mimořádného zábavního programu od oscarového ceremoniálu koni v únoru, dodal Médiář. Rozhovor o den později odvysílala i britská televize ITV, na níž ho podle serveru zhlédlo 13,3 milionu diváků, a je dostupný také na streamovacích platformách.

Vévodkyně Meghan v rozhovoru přiznala, že měla velmi naivní představy o přivdání se do královské rodiny. Uvedla rovněž, že uvažovala o sebevraždě. Královská rodina si podle ní nepřála, aby se Archie stal princem, protože panovaly obavy, jak tmavá může být jeho pokožka, až se narodí. Zmínila i detaily o svatbě. S princem Harrym prozradili, že budou mít dceru. Vyvrátila také informaci, že dostala za rozhovor zaplaceno.

„Celou rodinu zarmoutilo, když se dozvěděla o celém rozsahu toho, jakou výzvou pro Harryho a Meghan poslední roky byly. Nastolené otázky, zejména ta rasová, jsou znepokojivé,“ reagoval v komuniké Buckinghamský palác.