Z přístupu ČT jsme zklamaní, řekl soud. Omluvu Dvořákovi jí nařídil

Spor se týká reportáže s názvem Milionové dědictví odvysílané v březnu 2018. Reportér se v ní zaměřil na údajně problematickou smlouvu, která byla uzavřena o sedm let dříve, v éře tehdejšího šéfa Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Martina Dvořáka. Soukromá firma KARIR díky ní odkoupila vnitropodnikový vozový park DPP, který pak této městské společnosti zpětně pronajala za desítky milionů ročně.

Dvořákovi se reportáž nelíbila a na Českou televizi podal v květnu 2018 žalobu, v níž se domáhal omluvy. Vadily mu tři výroky, které na obrazovce zazněly. Za prvé, že jako generální ředitel prosadil smlouvu přes odpor odborářů, za druhé, že byla smlouva utajená, a za třetí, že byla nevýhodná.

Odvolací městský soud dospěl ve shodě s Obvodním soudem pro Prahu 4 k závěru, že první výrok je pravdivý. Žalobu v tomto bodě už loni na jaře pravomocně zamítl.

Ohledně zbývajících dvou výroků, kdy nalézací soud rovněž smetl Dvořákův požadavek na omluvu ze stolu, měl odvolací senát odlišný názor a věc vrátil první instanci k novému projednání. Ta však žalobu loni v říjnu opět zamítla.

Dvořák podal další odvolání a městský soud se ho nyní zastal. Ze shromážděných důkazů podle odvolacího senátu vyplývá, že smlouvu nikdo netajil.

„Ten výrok není pravdivý, smlouva rozhodně utajená nebyla. Byla obsažená v mnoha výročních zprávách, bylo o ní normálně veřejně jednáno. To, že o ní dotčení politici (bývalí či aktuální členové dozorčí rady DPP, které tehdy reportér ČT oslovil, pozn. red.) nic nevěděli, tak to je spíš jejich problém. Možná, že někteří o ní věděli, a jen tvrdili, že o ní nevědí,“ uvedl předseda senátu Tomáš Novosad.

Třetí sporný výrok o nevýhodnosti smlouvy podle něj zůstává i po pěti letech od podání žaloby stále neobjasněný, protože nalézací soud neprovedl v tomto ohledu ani na druhý pokus potřebné dokazování.

Omluvit se dobrovolně? Ne, řekl právník ČT

Novosad ve čtvrtek navrhl oběma stranám „rozumné a elegantní řešení“, kterým by se dal spor na místě uzavřít. Televize by zveřejnila konstatování, že v době, kdy byl kontrakt uzavřen, existovaly dva audity, které potvrzovaly jeho výhodnost. A omluvila by se za tvrzení, že smlouva byla utajená.

Právní zástupce ČT Jan Beneš to odmítl. „Za Českou televizi říkám, že pro nás tato možnost (omluvy) skutečně není přijatelná.“ – „Vy se za tu utajenost nechcete omluvit?“ zajímalo předsedu senátu. „Respektuji názor odvolacího soudu. My máme za to, že ta informace byla pravdivá,“ odpověděl Beneš.

„Co bylo pravdivé na té utajenosti?“ ptal se dál soudce. „Bylo vidět, že nikdo z členů dozorčí rady o té smlouvě neví,“ reagoval právník. „Vždyť tady jsou důkazy, že to dozorčí rada opakovaně projednávala,“ argumentoval předseda senátu.

„Pokud bude omluva uložena autoritativním rozhodnutím soudu, budeme to respektovat, ale stále jsme přesvědčeni o tom, že jsme v reportáži chybu neudělali,“ trval na svém právní zástupce ČT. „No, udělali,“ uzavřel diskuzi soudce.

Odvolací senát po poradě nařídil televizi, aby se za nepravdivý výrok o utajenosti smlouvy omluvila přímo v pořadu Reportéři ČT, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

„Došlo k neoprávněnému zásahu. Žalovaná se omluví. Musíme konstatovat, že jsme zklamáni z toho, jaký k tomu má přístup, že takovou evidentní a zjevnou věc bagatelizuje a není schopna přijmout odpovědnost, kterou má,“ uvedl Novosad.

Pokud jde o třetí sporný výrok týkající se údajné nevýhodnosti uzavřené smlouvy, věc se opět vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Odvolací soud ji ale zároveň odebral tamnímu soudci Michaelu Květovi, s jehož prací není spokojen, a nařídil, aby tuto zbývající část žaloby projednal některý z jeho kolegů.