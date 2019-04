Česká televize chystá nová regionální studia

Budování nových studií v Ústí nad Labem a v Plzni je v plném proudu, v obou městech momentálně dokončují stavební práce. Do pilotního provozu by měla studia přejít o prázdninách tak, aby od září mohla fungovat naostro a přispívat pravidelně do programu ČT24.

Zpravodajský kanál ČT24 nabídne denně divákům přibližně hodinu a 45 minut regionálních příspěvků.

„Rok od roku se nám daří čísla navyšovat. Sledovanost naší hlavní regionální relace Události v regionech stabilně přesahuje čtyři sta tisíc diváků. Prohlubování lokálního kontextu ve vysílání ČT24 vnímám dlouhodobě jako velmi důležitý úkol, otevřením nových studií dostane prostor více témat a hostů,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

Dodal, že Česká televize tak bude mít pokrytou celou republiku. „Takže naše síť bude dostačovat pro komplexní výrobu zpravodajství i publicistiky v každém regionu i pro samostatné regionální vysílání,“ doplnil.